Antalya Devlet Opera ve Balesi Hatay'da sahne aldı - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Geleneksel Yeni Yıl Konseri" ile Hatay'da sanatseverlerle buluştu.

TED Hatay Koleji Mehmet Özat Kültür Salonu'ndaki konserde Soprano Sema Suna, Serap Işık ve Gizem Şener, tenor Altay Ergezen ve Özhan Gümüş ile bas Engin Suna seçkilerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Konsere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TED Hatay Koleji Kurucusu Mustafa Özat ve sanatseverler katıldı.

Konserden elde edilen gelir maddi imkanı bulunmayan başarılı öğrencilerin bursları için TED Tam Eğitim Bursluluk Fonu'na aktarılacak.