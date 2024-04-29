Antalya Devlet Opera ve Balesi, Anadolu Nefesli Beşlisi'nin 'Del Mundo' konserini sunacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Anadolu Nefesli Beşlisi'nin 'Del Mundo' konserini sunacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Anadolu Nefesli Beşlisi\'nin \'Del Mundo\' konserini sunacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Anadolu Nefesli Beşlisi'nin 'Del Mundo' konserini 30 Nisan'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Konserde, Anadolu Nefesli Beşlisi, geniş bir repertuvarı dinleyicilerle buluşturacak ve Avrupa'nın ünlü melodileriyle Balkan ve Anadolu ezgilerini üflemeli sazlarla birleştirecek.

29.04.2024 19:17
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Anadolu Nefesli Beşlisi'nin "Del Mundo" konserini 30 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 30 Nisan Salı günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi Obua Sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun Devlet Opera ve Balesi Klarnet Sanatçısı Kıvanç Fındıklı ve Korno Sanatçısı Hüseyin Uçar, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Önertürk ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ozan Evruk'tan oluşan Anadolu Nefesli Beşlisi, geniş bir repertuvarı dinleyiciyle buluşturacak.

Konserde sanatçılar, Avrupa'nın dünyaca ünlü melodilerinin yanı sıra Balkan ve Anadolu ezgileriyle farklı kültürleri üflemeli sazlarla buluşturacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi, Anadolu Nefesli Beşlisi'nin 'Del Mundo' konserini sunacak - Son Dakika

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