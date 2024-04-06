Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "25. Yıl Gala Gecesi" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Devlet Opera ve Balesi olarak faaliyetlerini sürdüren Antalya DOB'un, kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla hazırladığı gala konseri, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Konser öncesi Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Akın Ulutaş, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün 25. yıl dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajını okudu.
Ulutaş, mesajın ardından yaptığı konuşmada, Antalya DOB'un 25. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Antalya DOB'un kurulduğu yıldan bu yana oldukça başarılı temsillere imza attığını belirten Ulutaş, kadrosunun genişlediğini ve izleyici kitlesinin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.
25. yıl için çok özel program hazırladıklarını dile getiren Ulutaş, bu özel gecede kendilerini yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür etti.
Çeşitli opera ve bale eserlerinden seçilen bölümlerden oluşan konserde, soprano Sevinç Bilgin, Sema Çavuşoğlu ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Devrim Demirel, Burak Pektaş, Fatih Şanal ve Göksel Yaran, bariton Serhat Konukman ve Melih Tepretmez, bas bariton Umut Tarık Akça, Şafak Güç ve Engin Suna ile bale sanatçıları sahne aldı.
Orkestrayı şef Lorenzo Castriota, Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem'in yönettiği programda, başkemancılığı Halit Barış Öğüt üstlendi.
Sanatçılara Antalya DOB korosunun eşlik ettiği konserde, ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 25. Yıl Gala Gecesi - Son Dakika
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