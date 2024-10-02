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Kültür Sanat

Antalya Film Forum Jüri Üyeleri Açıklandı

61. Altın Portakal Festivali kapsamında Antalya Film Forum'un jürisi ve ödül detayları belirlendi.

02.10.2024 16:17
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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Antalya Film Forum'un jüri üyeleri belli oldu.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Ekim'de gerçekleştirilecek Antalya Film Forum başvuruları sona erdi.

Hazırlıkları tamamlanan forumun, jürisinde yer alacak isimler de belirlendi.

Bu yıl "Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu" jürisi, yönetmen Yunus Ozan Korkut ile Berlinale İcra Direktörü Mariette Rissenbeek ve Nulook Production Baş İçerik Sorumlusu (CCO) Sena Argün'den oluşuyor.

"Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu" jürisinde ise sanat yönetmeni Natali Yeres, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve yapımcı Daniel Vadocky yer alacak.

Forumda, "Belgesel Film Work-in-Progress Platformu" jürisi yapımcı Sevinç Baloğlu, Blu TV Belgesel Bölüm Müdürü ve yapımcı Dilan Karadağ ile belgesel yapımcısı ve yönetmen Gökhan Tarkan Karaman'dan oluşurken, "Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu" jürisinde yönetmen Hüseyin Karabey, senarist ve yazar Feride Çiçekoğlu ve yönetmen Melisa Üneri olacak.

Forumun, "Dizi/ Kısa Dizi Pitching Platformu"nda yer alan başvuruları ise yapımcı Arya Su Altıoklar, GAIN TV Dramalar ve Yapım Koordinatörü Gizem Elgun ve yapımcı Giacomo Durzi'den oluşan jüri değerlendirecek.

Yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturacak forum, bu yıl toplam 500 bin lira ödül verecek.

Sinema Çalıştayı'nda bağımsız sinema konuşulacak

Festival kapsamında düzenlenecek Sinema Çalıştayı'nda ise "Anlatı ve Söylem Yapısı Bağlamında Türkiye'de Bağımsız Sinema" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü çalıştay koordinatörü Doç. Dr. Perihan Taş Öz'ün üsteleneceği panele, yönetmenler Tolga Karaçelik ve Ümit Ünal bağımsız sinema üzerine konuşacak.

Sinema sektörünü tüm yönleriyle masaya yatıracak çalıştayda, meslek örgütleri, dernekler, sendikalar ve sinema akademisyenleri bir araya gelecek.

Çalıştayda, sinema filmlerinin yaratım, yapım ve dağıtım sürecine ilişkin temel sorunlar 9 oturumda tartışılacak.

10 Ekim saat 13.00'da açılış resepsiyonu ile başlayacak çalıştay, 12 Ekim'de sonuç bildirgelerinin okunmasıyla sona erecek.

???????Sonuç bildirgeleri festivalin ardından dijital ve matbu kopya halinde ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Film Forum Jüri Üyeleri Açıklandı - Son Dakika

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