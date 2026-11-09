Antalya Kültür Yolu Festivali 9 günlük etkinliklerin ardından sona erdi - Son Dakika
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Antalya Kültür Yolu Festivali 9 günlük etkinliklerin ardından sona erdi

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Antalya Kültür Yolu Festivali 9 günlük etkinliklerin ardından sona erdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, 9 gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalde keçe ve mozaik sergileri, sanat atölyeleri, Termessos Antik Kenti gezisi ve Konyaaltı Beach Park'taki Çocuk Köyü etkinlikleri ziyaretçilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", 9 gün süren kültür ve sanat etkinliklerinin ardından tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı keçe sanatçısı ve ressam Z. Nur Sağlamer'in Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi'nde açılan "Aşina Kam" sergisinde, geleneksel keçe sanatı eserler yer aldı.

Ön Türklerin Altaylar ve Güney Sibirya'dan Anadolu'ya uzanan göç yolları boyunca kayalara işledikleri tasvirlerden ilham alan eserler, kültürel hafızanın izlerini keçe tablolar aracılığıyla ziyaretçilere sundu.

Tarihi Kaleiçi sokaklarında gerçekleştirilen "Uluslararası Şehirler Derneği Sanat Topluluğu Sergisi"nde ise altı sanatçının yağlı boya, akrilik ve suluboya teknikleriyle hazırladığı eserler yer aldı.

Sanatçı Serpil Yıldırım Karlı'nın "Keçe Sergisi"nde, geleneksel üretim teknikleriyle hazırlanan çanta, şapka, ceket ve yelek gibi tasarımlarla keçe sanatının işlevsel ve sürdürülebilir yönü anlatıldı.

Mikro kum ve mozaik sanatçısı Nazan Tosun'un "Kumdan İzler" sergisinde de Antalya'ya özgü şakayık çiçeklerinden Döşemealtı halı motiflerine uzanan çalışmalar sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Taylan Tosun'un üstlendiği sergi, geleneksel motifleri illüstrasyon, pop art ve figüratif kompozisyonlarla bir araya getirdi.

"Geleneksel Türk Sanatları" tanıtıldı

Festival kapsamında düzenlenen atölyelerde katılımcılar, geleneksel Türk sanatlarının inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Simitçi Mıstık Gallery'de gerçekleştirilen "Türk Çini Motiflerinin Minyatürle Buluşması" atölyesinde lale, karanfil, hatai ve rumi gibi geleneksel motifler, minyatür sanatının anlatım diliyle yeniden yorumlandı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Ayşe Maraş tarafından gerçekleştirilen Filografi Atölyesi'nde ise katılımcılar, ahşap yüzeylere yerleştirilen çivilerin arasından renkli teller geçirerek desen oluşturma tekniklerini deneyimledi.

Termessos Antik Kenti tanıtıldı

Festival kapsamında gerçekleştirilen Termessos Antik Kenti gezisi, katılımcıları Antalya'nın binlerce yıllık tarihi mirasıyla buluşturdu. Katılımcılar, taş ocakları, sütunlu cadde, hamam, agora ve tiyatro gibi yapıları ziyaret ederek antik dönemin mimari özelliklerini ve toplumsal yaşamını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Çocuk Köyü'nde eğlence devam etti

Konyaaltı Beach Park'ta kurulan Çocuk Köyü, çocukları ve aileleri ağırladı. Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi çocuklara farklı etkinlik seçenekleri sundu. VR Balon Turu ile çocuklar, Kapadokya'yı sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla keşfetme fırsatı buldu.

Alanda, kum boyamadan çim adama, bez çanta tasarımından çocukların kendi Karagöz tasvirlerini boyayıp perde oyununu izledikleri geleneksel atölyelere uzanan üretim alanları da yer aldı.

Festival kapsamında ayrıca, şarkıcı Hakan Altun, Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA
Konyaaltı Beach ParkKültür SanatAntalyaTurizmÇocukSon Dakika

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