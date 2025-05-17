Antandros Antik Festivali Başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Balıkesir ve Edremit kent konseylerinin katkılarıyla Antandros Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen "arkeoloji ve kültürel miras" temalı "Antandros Antik Fest" başladı.

Festivalin açılışı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Altınoluk Kordonu'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Antandros'un Kazdağları'nın eteklerinde binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, hikayelerden, efsanelerden ve insan emeğinden doğmuş bir antik kent olduğunu söyledi.

Antandros'un Troya Savaşı sonrası buradan ayrıldığına inanılan Kral Ankhises ile Aphrodite'nin oğlu Aeneas'ın yolculuğunun başlangıç noktası olduğuna anlatan Ertaş, "Antandros'un sadece geçmişi temsil etmediğini, aynı zamanda geleceğe açılan bir pencere olduğunu da hatırlatmak isterim." dedi.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert de Antandros gibi kültürel miras alanlarına yönelik farkındalık oluşturmak, sahip çıkmak ve koruma bilincini geliştirmek amacıyla bu festivali başlattıklarını ifade etti.

Antandros Kazı Başkanı ve Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat moderatörlüğünde "Arkeoloji, Kültürel Miras ve Turizm" konulu bir söyleşiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Adramytteion Araştırmaları Başkanı Dr. Murat Özgen ve arkeolog yazar Nezih Başgelen katıldı.

Festival boyunca kurulan stantlarda kültürel miras temalı sergiler ve çeşitli atölye çalışmaları ziyaretçilerle buluşacak. Katılımcılar, antik sikke, mozaik, seramik ve sepet yapımı gibi geleneksel sanatları deneyimleme fırsatı bulacak. Soğuk zeytinyağı sabunu, merhem ve krem yapımı gibi geleneksel üretim atölyeleri düzenlenecek.

Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Ayvalık Yelken Kulübü işbirliğiyle "Antandros Gençlik Kupası Yelken Yarışları" gerçekleştirilecek.

Festival, 3 gün sürecek.