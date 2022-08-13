Antantros Antik Kenti'nde 21. dönem kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
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Antantros Antik Kenti'nde 21. dönem kazı çalışmaları başladı

13.08.2022 09:32

Antantros Antik Kenti'nde 21. dönem kazı çalışmaları başladı Antandros Antik Kentindeki arkeoloji kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Antantros Antik Kenti'nde 21. dönem kazı çalışmaları başladı

BALIKESİR - Antandros Antik Kentindeki arkeoloji kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 21.sezonda tekrar başladı.

Kazı Başkan Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat, kazı çalışmalarının 21. yılına girildiğini hatırlatarak "Bu sene Antandors kazılarının 21 yılı. 2000 yılında yüzey araştırmasına başladıktan sonra oradaki veriler ışığında 2001 yılında sistemli kazı çalışmalarına başladık ve demin de söylediğim gibi 21 yılımız bu yıl" dedi.

Polat kazı çalışmalarının bu sezon iki ayrı sektörde devam edeceğini vurgulayarak "İki farklı sektörde çalışıyoruz. Bunlardan ilki Roma villası ya da yamaç ev sektörü olarak isimlendirdiğimiz alan. Buradaki çalışmaların bu seneki hedefi Roma villasının bütün planı ki; bunun eksik kalan bölümü de en alt yamaç ve terastaki dükkanlar. Daha önceki beş dükkanı açığa çıkarmıştık. Bu sene toplamda zaten orada 7 dükkan olduğunu biliyoruz. Onların da açarak evin güney sınırını da net bir şekilde ortaya koymak. Bizim açımızdan bu çalışma çok önemli. Çünkü bunu yaptıktan sonra evin tam planını elde etmiş olacağız ve kalıcı koruma çatısını bu şekilde planlama şansını yakalayacağız. Bu planlamada gerçekleştiği takdirde ziyaretçilerin çok daha net bir şekilde ve kültür varlıklarında çok daha güvenli bir şekilde ziyarete açılması sağlanmış olacak" dedi.

Nekropol alanında 549 mezarın açığa çıkarıldığını ifade eden Prof. Polat "İkinci çalışma alanımız ise şu an içinde bulunduğumuz nekropolis. Yine yamaç evi gibi çalışmaları da 2001 yılından beri devam etmekte. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 549 mezarı açığa çıkardık. Bunlar milattan önce sekizinci yüzyıldan başlayıp milattan sonra birinci yüzyıla kadar devam etmekte. Onun sonrasında bir boşluk var. Milattan sonra dördüncü yüzyılda alan bu kez kentin endüstri alanına dönüşüyor ve mezarların üstüne cam atölyesi, şarap atölyesi gibi çeşitli mimarinin oturduğunu görüyoruz. Bu seneki çalışmalar yeni başladığı için daha henüz yoğun bir buluntu söz konusu değil. Ancak bir ure yani yakarak gömülmüş, kemikleri muhafaza eden bir kap; bunun yanı sıra da ne yazık ki geç Roma döneminde tahrip edildiğini anladığımız iki tane lahit açılmakta. Ama onların içerisinden çok fazla bir buluntu beklemiyoruz. Çünkü demin de söylediğim gibi Roma döneminde tahrip edilmiş" dedi.

Antandros Antik Kenti'nin gelecek kuşaklara aktarılması için de çalışmaların devam ettiğine değinen Prof. Dr. Gürcan Polat "Tabii ki buradaki çalışmalarımız yalnızca kazılarla sınırlı değil. Büyükşehir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bu yıl bir nekropol alanının üst kapama çatı proje yarışması açılması planlanıyor. Bu çerçevede nekropol alanının çok daha modern bir çatı örtüsüyle içerisinde de canlandırmalarla ziyarete açılmasının planının başlangıcını vermiş olacağız." dedi.

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BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ Antandros Antik Kenti'ndeki Roma villası ve nekropolis gün ışığına çıkarılıyor Antandros Antik Kenti'ndeki Roma villası ve nekropolis gün ışığına çıkarılıyor
Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Arkeoloji, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antantros Antik Kenti'nde 21. dönem kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

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