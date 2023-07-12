Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de gündeme geldi - Son Dakika
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Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de gündeme geldi

12.07.2023 23:00

18 yaşındaki Milli futbolcu Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transferinin Litvanya'da gerçekleşen NATO zirvesinde de gündeme geldi. NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, toplantıda Arda Güler'in transferinin de konuşulduğunu aktardı. Başbakan Sanchez, basketbol ile daha fazla ilgilendiğini ve Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını belirtti. Ancak, Arda Güler'in çok büyük bir futbolcu olduğunu ve Real Madrid'de başarılı olmasını dilediğini söyledi.

18 yaşındaki Milli futbolcu Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transferinin Litvanya'da gerçekleşen NATO zirvesinde de gündeme geldiği ortaya çıktı.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de yankı buldu

GÖRÜŞMEDE ARDA GÜLER'İN TRANSFERİ DE GÜNDEME GELDİ

NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, toplantıda Arda Güler'in transferinin de konuşulduğunu aktardı.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de yankı buldu

"ÇOK BÜYÜK BİR FUTBOLCUYMUŞ"

Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen Başbakan Sanchez, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum" dedi.

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Son Dakika Kültür Sanat Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de gündeme geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de gündeme geldi - Son Dakika
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