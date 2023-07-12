Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de gündeme geldi

18 yaşındaki Milli futbolcu Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transferinin Litvanya'da gerçekleşen NATO zirvesinde de gündeme geldiği ortaya çıktı.
NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, toplantıda Arda Güler'in transferinin de konuşulduğunu aktardı.
Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen Başbakan Sanchez, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum" dedi.
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