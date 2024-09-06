Posof'ta Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başladı - Son Dakika
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Posof'ta Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başladı

Posof\'ta Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başladı

Ardahan'ın Posof ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirilen 'Arkeolojik Yüzey Araştırmaları' projesi başlatıldı. Proje kapsamında Posof'un mağara ve kaya mezarları detaylı bir şekilde belgelenmeye başlandı.

06.09.2024 17:17
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Ardahan'ın Posof ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde "Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" projesi hayata geçirildi.

Ardahan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin katılımıyla Posof ilçesinde başlatılan çalışma, aynı üniversitenin, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsaf Bozoğlu Bay'ın başkanlığında yürütülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, çalışmanın olumlu keşiflere sahne olduğunu söyledi.

Bu projeyle, Posof'un mağara ve kaya mezarlarının ilk kez kapsamlı bir şekilde belgelenmeye başlandığını vurgulayan Dede, "Posof'ta pek çok doğal mağara bulunuyor. Bununla birlikte araştırma ekibi, insan eliyle işlenen ve çeşitli işlevlerde kullanılan mağaralar üzerine odaklanarak yeni bulgulara ulaşmayı başardı. Haç plana sahip mağaralardan birinin ibadet amaçlı kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Çok katlı ve birbiriyle bağlantılı farklı mekanlardan oluşan mağaralar, Ortaçağ Ardahan'ında kaya oymacılığı ve inşa kültürünün oldukça uzmanlaşmış ellerce uygulandığını göstermektedir." dedi.

Çalışmada, Posof kaya mezarlarının, mağaralar gibi kaliteli kaya işçiliğiyle oluşturulduğunu ifade eden Dede, ancak bunların, daha küçük boyutlu ve erişilmesi zor yerlerde konumlandırıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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