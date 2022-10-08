Arnavutköy Belediyesi, 'Tam Bana Göre Festival'inde açtığı stant ile ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi, 'Tam Bana Göre Festival'inde açtığı stant ile ilgi odağı oldu

08.10.2022 17:23

Arnavutköy Belediyesi, 'Tam Bana Göre Festival'inde açtığı stant ile ilgi odağı oldu Arnavutköy Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Tam Bana Göre Festival" etkinliğinde açtığı stantta Arnavutköy Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları ve topluma kazandırdığı...

Arnavutköy Belediyesi, 'Tam Bana Göre Festival'inde açtığı stant ile ilgi odağı oldu

ANKARA - Arnavutköy Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Tam Bana Göre Festival" etkinliğinde açtığı stantta Arnavutköy Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları ve topluma kazandırdığı projeleri Ankaralı katılımcılara tanıtıyor.

Arnavutköy Belediyesi, "Tam Bana Göre Festival"inde açtığı stantlarda Belediyenin yaptığı çalışmaları ve hayata geçirdiği projeleri katılımcılara tanıtıyor. Arnavutköy Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde "Gençlik ve Yerel Yönetimler" temasıyla düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"inde açtığı stantlarda Arnavutköy Belediyesi tarafından projelendirilen oyunları, yapılan hizmetleri ve hayata geçirilen faaliyetleri misafirlere tanıtmaya devam ediyor. Arnavutköy Belediye'sinin açtığı stantlarda el işçiliği, taş boyama ve oyunlarla misafirlerin ilgi odağı oldu.

"Festival gayet güzel geçiyor. Gençler ve aileleri çok memnun"

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Koordinatörü Gökay Baykal, festivalin çok güzel geçtiğine vurgu yaprak, "Dört gündür Ankara'da Tam Bana Göre Festivali'ndeyiz. Bizde Arnavutköy Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı'nın önderliğinde standımızı kurduk. Kültür müdürlüğümüzün çocuk atölyesi ve sanat akademisi çatısı altında yaptığımız çeşitli faaliyetleri Ankaralı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çocuk Atölye'sinde, mutfak, bahçe, ahşap oyma gibi atölyelerimiz var. Sanat Akademisi'nde ise ebru sanatı, el sanatları, güzel sanatlar ve yaklaşık 25 enstrüman için eğitimlerimiz var. Arnavutköy Belediyesi'nin adını taşıyan Arbey adında bir maskotumuz var. Maskotumuz spor müdürlüğümüzün, Spor Parkları Projesi'nde bir spor danışanı olarak projelendirdik. Bilişim akademimizin bir oyun geliştirme yarışması oldu. Bu yarışmada arkadaşlarımız 2 farklı oyun geliştirdiler. Bu oyunları da Ankaralı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Arbey karakterini daha sonra ki projelerimizde kullanmayı düşünüyoruz. Tüm bunlar haricinde, Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı'nın Onursal Başkanı olduğu Arnavutköy Belediye Spor var. Başta futbol olmak üzere takım ve bireysel toplamda 17 branşımız var. Arnavutköy Belediye Spor 2022 yılında 2. lige yükseldi ve kupamızı da buraya getirerek Ankaralı vatandaşlarımızın görmesini sağladık. Festival gayet güzel geçiyor. Gençler ve aileleri çok memnun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Arnavutköy Belediyesi, 'Tam Bana Göre Festival'inde açtığı stant ile ilgi odağı oldu - Son Dakika

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