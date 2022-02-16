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Asaf Avidan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da - Son Dakika

Asaf Avidan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da

16.02.2022 12:45
Asaf Avidan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da

Özgün sesini besteleriyle birleştiren,"One Day" / "Reckoning Song" şarkısıyla listeleri altüst eden, ülkemizde de çok sevilen müzisyen, besteci ve söz yazarı Asaf Avidan etkileyici performansı ile uzun bir aradan sonra İstanbul'da.

Özgün sesini besteleriyle birleştiren,"One Day"/ "Reckoning Song" şarkısıyla listeleri altüst eden, ülkemizde de çok sevilen müzisyen, besteci ve söz yazarı Asaf Avidan etkileyici performansı ile uzun bir aradan sonra İstanbul'da. Avidian, 11 Eylül Pazar günü Tune In Festival'da KüçükÇiftlik Park'ta URU ve Epifoni organizasyonu ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

İsrail doğumlu müzisyen Asaf Avidan, çocukluğunu Jamaika, New York ve İsrail gibi farklı coğrafyalarda geçirdi.2006 yılı Avidan için özel bir yıl oldu. Ailesinin yanına Kudüs'e taşınan genç müzisyen kendini tamamen müziğe adadı ve ayrılığını, kalp kırıklığını incelediği 6 şarkıdan oluşan Now That You're Leaving EP'sini yayınladı. Yine aynı yıl  albümünün tanıtımı için bas gitarda Ran Nir, davulda Yoni Sheleg, gitarda Roi Peled ve çelloda Hadas Kleinman'ın yer aldığı Asaf Avidan & the Mojos isimli folk-rock grubunu kurdu.

Asaf Avidan & the Mojos ile The Reckoning (2008), Poor Boy/Lucky Man (2009), Through the Gale (2010) albümlerini yayınladıktan sonra, Avidan solo kariyerine odaklanmak için gruptan ayrıldı.2012 yılında Berlin'li DJ Wankelmut'un "One Day" parçasında "Reckoning Song"u kullanması ve parçanın Avrupa listelerinde zirveyi kapması, gözleri Avidan'ın üzerine çevirdi. Aynı yıl "Different Pulses" albümü yayınlanan sanatçının ikinci albümü "Gold Shadow" 2015 yılının başında tüm dünyada piyasaya sürüldü.

The Mojos ile yayınladığı albümleri de sayarsak altıncı albümü olan "The Study on Falling"i 2017 yılında çıkaran Avidan, bu albümde 60'ların Amerikasına saygı duruşu niteleğinde olan bir sound yakalamak için tüm albümü Amerika'da, daha önce Bob Dylan ve Tom Waits ile çalışmış yapımcı Mark Howard eşliğinde kaydetti. Sanatçının son albümü 'Anagnorisis'i 2020'de yayınladı.


Asaf Avidan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da
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İstanbul, Festival, Pazar, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Asaf Avidan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da - Son Dakika


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