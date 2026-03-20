Aşık Veysel Müzesi 58 Bin Ziyaretçi Ağırladı

20.03.2026 12:42
Sivas'taki Aşık Veysel Müzesi, geçtiğimiz yıl 58 bin ziyaretçi çekerek duygusal bir deneyim sundu.

Sivas'ta geçen yıl kent merkezinde hizmete açılan Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi yaklaşık 58 bin ziyaretçi ağırladı.

Sivas Belediyesinin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle 27 Haziran Millet Bahçesi'nde yaptırdığı ve 15 Haziran 2025'te hizmete açılan Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi, ziyaretçilerini duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Aşık Veysel'in ceketi, bastonu ve fötr şapkası gibi bazı kıyafetlerinin yer aldığı müzede, dünyaca ünlü halk ozanını gelecek nesillere tanıtmak için dijital materyaller de kullanılıyor.

Ziyaretçiler, halk ozanının türküleri eşliğinde müzeyi geziyor.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, AA muhabirine, 21 Mart 1973'te hayata gözlerini yuman ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun sadece Sivas'ın değil, tüm insanlığın ortak değeri olduğunu söyledi.

Veysel'in ortaya koyduğu değerlerin en başında sevginin geldiğini belirten Uzun, "Aslında Aşık Veysel görmeyen gözleriyle, gören gönül gözüyle tüm insanlığa sevgi mesajları veriyordu. Onun vermiş olduğu sevgi mesajları tüm dünyada dile getiriliyor." dedi.

Uzun, ozanın hayata gözlerini kapadığı 21 Mart'ın aynı zamanda Nevruz Bayramı olduğunu anımsatarak, "Nevruz doğadır, topraktır, çiçektir ve ağaçtır. Doğa dostu Aşık Veysel de çok anlamlı bir günde hayata gözlerini kapadı." diye konuştu.

Şehir ve insanlık için çok önemli bir yer teşkil eden Aşık Veysel için Sivas Belediyesinin müze yapma kararı aldığını anlatan Uzun, geçen yıl 15 Haziran'da müzenin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Müzede Aşık Veysel'in maskı da sergileniyor

Ziyaretçilerin duygusal anlar yaşadığı müzenin uğrak noktalarından biri haline geldiğini dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"58 bin ziyaretçi müzemizi gezme fırsatı buldu. Müzeyi gezenler şunu net bir şekilde gördüler ki Veysel tam bir kültür ve gönül insanı. Veysel'in insanlığa hitap eden bir filozof olduğunu da söyleyebiliriz. Müzede Aşık Veysel'in bu yönlerini ortaya çıkaracak çalışmalar gerçekleştirdik. Müzede onun şiirlerine yer verdik. Aşık Veysel'in en önemli özelliklerinden birisi de gözlerinin görmemesiydi. Özellikle görme engelli kardeşlerimiz için müzeye geldiklerinde faydalanabilecekleri, Veysel'i anlayabilecekleri ve kendilerine model alabilecekleri şekilde bir dizayn yaptık. Hissedilebilir yollardan tutun seslendirmelere kadar, Braille alfabesinden yine görme engellilerin müzeyi rahatlıkla gezebileceği şekilde tasarladık."

Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe Hanım ozanın kullanmış olduğu eşyalardan bazılarını müzemize bağışladı. Aşık Veysel vefat ettiğinde alınan yüz maskını yine müzemizde sergilemekteyiz. Aşık Veysel, Atatürk hayata gözlerini kapadığında bir ağıt yakıyor, o da bir taş plağa basılıyor. O taş plağın orijinali müzemizde sergilenmekte. Müzeye gelenler Aşık Veysel ile ilgili her şeyi bulabiliyor. Aşık Veysel şehrimizin yetiştirdiği en önemli değerlerden birisi ve müzesi şehrimize çok yakıştı. Biz onun anısını, fikirlerini, ortaya koymuş olduğu eserleri müzemizde sergileyerek, Sivaslılar olarak Aşık Veysel'e vefamızı yerine getirdiğimizi ifade etmek istiyorum."

Müze, Aşık Veysel'in son gördüğü ve hatırladığı kırmızı renkle tasarlandı

Uzun, Aşık Veysel'in izinden giden çok sayıda aşığın da aşıklık ve ozanlık geleneğini devam ettirdiğini söyledi.

Müzede aşıklara da yer verdiklerini aktaran Uzun, onların isimlerini yaşattıklarını belirtti.

Müzenin tasarımında özellikle kırmızı renge ağırlık verdiklerini vurgulayan Uzun, "Aşık Veysel gözleri kapanmadan önce gördüğü ve hatırladığı son renk kırmızı. Biz de bu yüzden müzemizde özellikle kırmızı rengi tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Uzun, müzede Aşık Veysel'i ve Sivrialan köyünü fotoğraflayan ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in koleksiyonunu da kullandıklarını sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Yadigar Deveci, Aşık Veysel'in Sivas'ın önemli değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Müzeyi çok güzel bulduğunu belirten Deveci, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Duran Çaşkurlu ise Sivas denince akla Aşık Veysel'in geldiğini dile getirdi.

Müzenin Sivas'a önemli katkısı olduğunu belirten Çaşkurlu, herkesi müzeyi görmeye davet etti.

Serhat Aydın da Aşık Veysel'in çok önemli bir ozan olduğunu vurgulayarak, "Belediyemiz sağ olsun böyle güzel bir müze yaptırmış. Burada Aşık Veysel'in kıyafetleri ve çeşitli materyaller var." dedi.

Bolu'da yaşayan Hüseyin Osmanoğlu ise Sivas'a ilk defa geldiğini, Aşık Veysel Müzesi'ni gördüğü için de mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

