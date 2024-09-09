Yüksekova'da Aşiret Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Yüksekova'da Aşiret Festivali Coşkusu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doski Aşireti mensuplarının düzenlediği Gençlik Festivali'ne 20 bin kişi katıldı ve 300 koyun kesildi. Festival renkli görüntüler oluştururken, aşiret lideri barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

09.09.2024 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşiret festivaline 20 bin kişi katıldı, 300 koyun kesildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin büyük aşiretlerinden biri olan Doski Aşireti mensuplarının organize ettiği Gençlik Festivali'ne 20 bin kişi katılırken, davetliler için de 300 koyun kesildi.

Hem Hakkari hem de Irak'ın büyük aşiretlerinden olan Doski Aşireti mensupları, 'Doski Aşireti Gençlik Festivali'ni düzenledi. İlçede ilk kez organize edilen aşiret festivali, Bulaklı köyünde yapıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Irak, İran ve Avrupa ülkelerinden de birçok insanın katıldığı festival renkli görüntüler oluşturdu. Eski Hakkari Milletvekili ve Doski Aşiret Lideri Esat Canan'ın festival alanına girişi büyük bir coşkuyla karşılanırken, kalabalık kitle ardından halay çekerek doyasıya eğlendi.

Burada konuşan Esat Canan, "Bu güzel ve görkemli festivali Doski Aşireti gençleri düzenledi. Bu festival tüm Hakkari halkının huzuru ve mutluluğu için yapıldı. Bu festival; barış ve kardeşliğe giden yolda çok güzel bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Umudumuz odur ki Yüksekova'mız için hayırlara vesile olsun. Aşiretimize mensup olan insanlar bir araya gelmeyi ve tanışmayı çok istiyordu. Bu anlamda bu festival çok olumlu, çok güzel sonuçlara şahitlik edecektir. Festivalimiz tüm halkımıza ve tüm aşiret mensuplarımıza hayırlı olsun. Doski Aşireti olarak amacımız bu ülkede ve bölgede yaşayan herkesle birlik ve beraberlik içinde yaşamak ve onlara dostluk elini uzatmaktır" dedi.

Doski aşireti büyüklerinden Kerem Özcanan da, "Doski aşiretinin görkemli festivali için gerek yurtdışı gerek yurt içinden çok sayıda misafirimiz geldi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Festival öncesi 300 koyun kesildi. Gördüğünüz gibi bugün bu alanda 20 binden fazla aşiret mensubumuz bulunmaktadır. Bugün çok mutlu ve heyecanlıyız. Çünkü Yüksekova'da ilk kez bu büyüklükte bir festival yapıldı. Tek bir amacımız var, o da bölgenin huzuru ve kardeşliğini pekiştirmek. Bizi bu güzel günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz, minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yüksekova, Festival, Hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yüksekova'da Aşiret Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 05:55:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Aşiret Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement