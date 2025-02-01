Aşk Temalı Konser Coşkusu

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, popüler müzikten Türk sanat müziğine, Türk halk müziğinden arabeske kadar "aşk" temalı şarkı ve şiirlerin yer aldığı "Aşk Diye Diye" konseri verdi.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı Çiğdem Gürdal'ın solist, akademisyen yazar Özlem Binel'in anlatıcı olduğu konser, CSO Ada Ankara'da izleyicilerle buluştu.

Özlem Binel'in şiir dinletisi, Çiğdem Gürdal'ın Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve arabesk şarkıları seslendirdiği konser, salonu dolduran yüzlerce kişi tarafından beğeniyle izlendi.

Konser sonunda solist Gürdal, anlatıcı Binel ve orkestranın performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.