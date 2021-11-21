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Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı - Son Dakika

Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı

21.11.2021 18:56

Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle çekimleri Yeşilyurt'ta gerçekleştirilen 'aşk yolunda' Sinema Filminin Malatya Gala Gösterimi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı

MALATYA - Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle çekimleri Yeşilyurt'ta gerçekleştirilen 'aşk yolunda' Sinema Filminin Malatya Gala Gösterimi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan filmin oyuncuları, desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.

Yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun yaptığı, Çiğdem Batur, Şahin Irmak, Alev Oraloğlu, Bora Cengiz, Asuman Dabak, Bengi İdil Uras, Belinay Köle, Kaan Güvenilir, Ayhan Taş, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Çetin Altay gibi tanınmış sanatçıların rol aldıkları 'aşk yolunda' Sinema Filminin Malatya Gala Gösterimi, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan organizasyonla Malatya PARK AVM'de ki Avşar Sinemasında gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Eşi Semra Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Malatya Gala Gösterimine; İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Malatya Park AVM Genel Müdürü Yılmaz Aslan, sanatçılar, yerel ve ulusal medya kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Malatya Gala Gösterimine katılan 'aşk yolunda' sinema filminin sanatçılarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel yatırımlara örnek gösterilecek değerli bir çalışmanın altına imza attıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleriyle dikkat çekici bir atmosfere sahip Yeşilyurt'un doğal bir film platosu olduğunu ifade ederken, çekimleri Yeşilyurt'ta yapılan ' AŞK YOLUNDA' sinema filmiyle birlikte ilçenin var olan köklü zenginliklerini sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Büyük bir katılım altında gerçekleşen gala gösterimine katılan sanatçıları Malatya'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Belediyemizin daveti üzerine çekimleri Yeşilyurt'umuzda yapılan 'aşk yolunda' Sinema Filminin Malatya Gala Gösteriminde değerli sanatçılarımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız. Böylesine güzel bir filmin ilçemizde çekilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Yapımcımıza, Yönetmenimize ve çok kıymetli sanatçılarımıza şahsım ve hemşehrilerim adına öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Tarihi ve kültürel hazineleri, doğal zenginlikleri, turistik mekanları, tadına doyulmaz yemekleri, yeşil alanları ve en önemlisi de misafirperver ve cana yakın insanlarıyla Anadolu'nun en şirin ilçelerinden olan Yeşilyurt'umuz, doğal bir film platosudur.İlçemizin bu zenginliklerini daha geniş kesimlere tanıtmak ve ulaştırmak içinde sanatsal ve kültürel etkinliklere ciddi önem veriyoruz. Tarih, kültür ve gastronomi kenti olan Yeşilyurt'umuzun var olan güzelliklerini oryaya çıkarmak amacıyla tarihi bölgelerimizden Çırmıhtı'da restorasyon projelerimizle tarihimizin yeniden canlanmasına vesile olan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız ve Müzelerimizin yanı sıra tadına doyulmaz yemeklerimizin ve meyvelerimizin tanıtımı için çok ciddi yatırımlarda bulunduk. Binlerce yıllık köklü bir tarihe sahip olan Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun marka değerinin artmasına önemli destekler sunan yeni dönem yatırımlarımızla daha güçlü bir şekilde ön plana çıkan tarihi ve turistik mekanlarımızın tanıtımı açısından sanatsal ve kültürel projelere destek veriyoruz, ev sahipliği yapıyoruz. Belediyemizin destekleriyle ilçemizde çok sayıda sinema, dizi ve klip çekimleri oldu. Sanata verdiğimiz desteklerin akabinde bugün ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sunacak olan 'AŞK YOLUNDA' filmimizin ilk gösterimini Malatya'da değerli sanatçılarımızın katılımıyla yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yeşilyurt'un tarihini, kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, turistik mekanlarını ve gastronomisinden çok güzel kesitlerin yer aldığı böylesine değerli bir sanatsal çalışmayı, hemşehrilerimizle buluşturmuş oluyoruz. Alanında deneyimli, tanınmış çok değerli sanatçıların rol aldıkları bu güzel film sayesinde Malatya'mız ve Yeşilyurt'umuzun marka değeri ve tüm zenginlikleri ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla ön plana çıkacaktır. Geçtiğimiz yıl ilçemizde çekilen filmler teker teker vizyona girmeye başladı. Yeşilyurt'umuzun kimliğinin tanınması, yatırımlarımızla büyüyen ilçemizin ne kadar özel ve güzel olduğunu bu tür projelerle gözler önüne serilmesini önemsiyoruz. Filmin çekim sürecinde ve yayınlanması aşamasında destek veren herkese şahsım ve hemşehrilerim adına sonsuz saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı da filmi izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

'aşk yolunda ' Sinema Filminin oyuncularından Malatyalı Halil İbrahim Kalaycıoğlu ise, " Filmde misafir sanatçı olarak rol aldım, Malatya'da çekilmesinden ayrıca onur duydum. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum, bizlere ilgi ve alaka gösteren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yıllar sonra geldiği Malatya'yı çok gelişmiş ve değişmiş gördüğünü ifade eden Sanatçı Alev Oraloğlu, "Ben Malatya'ya çocukluğumdan beri gelirim, annemle birlikte neredeyse her yaz buraya gelerek oynuyorduk, ancak buraya gelmeyeli uzun zaman oldu. Müthiş bir değişim gördüm, harika olmuş, çok büyümüş, eskilere özlem var ancak gelişim iyi bir şeydir. Burada film çevirmekten çok mutlu oldum, güzel bir ekiple başarılı bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Salgın ve ekonomik şartların olduğu bu dönemde izleyicilerimizi güldürebilirsek ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Malatya'da çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Sanatçı Bora Cengiz ise, " Malatya'da kaldığımız süre zarfı içerisinde gerçekten çok güzel ağırlandık, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ve mesai arkadaşları her türlü desteği verdiler, imkanları seferber ettiler. Burada olmaktan, böylesine güzel bir filmin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Gala Gösteriminde sizlerle bir arada olduğum için çok keyifliyim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sanatçılar, basın mensupları ve vatandaşlar, 'aşk yolunda' filminin ilk gösterimini birlikte izlediler.

Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı
Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı
Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı
Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı

Yeşilyurt, Malatya, Sinema, Çınar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı - Son Dakika


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