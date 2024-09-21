Aspendos Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aspendos Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu

Astana Bale Tiyatrosu, Aspendos Festivali'nde 'Carmen ve Tango Ateşi' performansıyla sahne alacak.

21.09.2024 14:19
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Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında yarın Astana Bale Tiyatrosu, "Carmen ve Tango Ateşi" performansıyla seyirci karşısına çıkacak.

Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen festivalde dün akşam Kuğu Gölü balesi sahnelendi. Çaykovski'nin unutulmaz romantik bale eseri, koreografisi ve müzikleriyle izleyicileri büyüledi.

Festivalde yarın akşam Astana Bale Tiyatrosu, "Carmen ve Tango Ateşi" gösterisiyle sanatseverlerle buluşacak. Folklorik halk danslarını klasik ve modern bale ile harmanlayan topluluk, dünya çapında beğenilen koreografları Alberto Alonso ve Ricardo Amarante yönetiminde flamenko ve tango performansları sergileyecek.

Festival, 26 Eylül Perşembe günü Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Tosca Operası ile sona erecek.

Rejisör Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde ünlü tenor Paolo Lardizzone, Cavaradossi rolü ile sahnede olacak. Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestraları ile koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu, solistlere eşlik edecek.

Floria Tosca rolünde Nurdan Küçükekmekçi, Mario Cavaradossi rolünde Paolo Lardizzone, Il Barone Scarpia rolünde Serhat Konukman, Cesare Angelotti rolünde Alaaddin Ataseven, Il Sagrestano rolünde S. Onur Alpaslan, Spoletta rolünde Mustafa Özşamlı, Sciarrone rolünde M. Yusuf Yıldız, Un Carceriere rolünde Yalçın Ünsal ve Un Pastore rolünde Melisa İnançöz olacak. Dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, koreografi Özge Ay'a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aspendos Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu - Son Dakika

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