Assos kazısında bulunan bir amforada 1600 yıllık kılçık kalıntılarına ulaşıldı

Antik tiyatrosu, agorası, nekropolü ve surlarıyla kültürel miras ve zenginlikleri bünyesinde barındıran Assos'ta devam eden kazılarda, çöplük olarak kullanıldığı belirlenen bir alandan çıkarılan amfora içinde orkinos balığına ait olduğu belirlenen 1600 yıllık kılçık kalıntıları bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırları içinde yer alan antik kent, yer üstündeki zenginliğinin yanı sıra kazılarda ortaya çıkarılan Roma ve Bizans dönemi eserleriyle geçmişe ışık tutuyor.

Kazı Heyeti Başkanlığını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan'ın üstlendiği kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumunun desteği ve İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda sürdürülüyor.

Kazılarda Almanya'nın bazı üniversitelerinden gelen bilim insanları ve akademisyenlerle 30 kişilik bir ekip görev yapıyor.

Agoranın doğu kenarında yer alan ve milattan sonra 2. yüzyılın sonlarında inşa edilen çeşme yapısında bu yıl yapılan kazılar sırasında, çeşmenin duvarları ile ana kaya arasındaki bölgenin milattan sonra 4. yüzyılda çöplük olarak kullanıldığı tespit edildi.

Kazı ekibi, buraya atılan çöpler arasında, mutfak kapları, heykeller, küçük minyatürler ve heykel başlıklarının yanı sıra sikkeler ile bir amfora buldu.

Amforanın içinde yapılan kontrollerde ise orkinos balığına ait olduğu belirlenen yaklaşık 1600 yıllık kılçık kalıntılarına rastlandı.

Assos'taki kazılarda daha önceki yıllarda balık pişirme ızgaraları, balık avında kullanılan iğneler, balık servisinde kullanılan tabaklar bulunmuştu.