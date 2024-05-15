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Astoria Grande gemisi 41.kez Amasra limanında

Belediye Başkanı Recai Çakır: "Toplamda 41. seferi, 41 kere maşallah diyelim"

BARTIN - Rusya'dan Türkiye'nin Karadeniz sahilindeki kentlere turistik seferler düzenleyen Astoria Grande gemisi, 21 ayda 41.seferini düzenledi. Rus turistleri karşılayan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "41 kere maşallah diyelim. 141'inci ve 241'inci seferlerini de görürüz inşallah" dedi.

Rusya'nın Soçi Limanı'ndan Türkiye'ye rus Turistleri taşıyan 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı astoria grande gemisi, ilk seferini düzenlediği 2022 yılı Ağustos ayından bu güne, 41. kez Amasra Limanı'na yanaştı. Mayıs ayının üçüncü seferini düzenleyen gemi ile son seferde 794 yolcu, 440 personel ile kente geldi. Gelen Rus turistler, tarihi, kültürü, denizi ve muhteşem doğası ile Karadeniz'in en güzel şehirleri arasındaki Amasra'nın yanı sıra Bartın il merkezi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Sakin Şehirler arasında yer alan Safranbolu ilçesini de gezdi. Tarihi sokaklarında güneşin ve doğanın tadını çıkaran turistler balık ve Amasra salatasının da tadına fırsatı buldu.

Rust turistleri karşılayan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Astoria Grande gemisinin toplamda 41. seferi. 4 kere maşallah diyelim. Mayıs ayının ise üçüncü seferi. 800'e yakın yolcu 400'e yakın personel ile gelen gemimiz ile Amasra sokakları şenlendi. Amasra turizmine katkı sağlayan ve esnafımızın ekmeğini büyüten turistlerimizi ağırlamaktan son derece mutluyuz. 141, 241. seferler sayılarını da görürüz inşallah. Astoria Grande gemisi haricinde gemileri de turlara eklemek ve bu sayılara bir an önce ulaşmak için çalışmalarımız da yoğun bir şekilde sürüyor" dedi.

Öte yandan gemide düzenli olarak yapılan anketlerde, Rusların en çok beğendiği yerler arasında Amasra ilk sırada yer aldığı öğrenilirken 21 ayda düzenlenen toplam 41 seferde ilçeye gelen yolcu sayısı 45 bini aştığı belirtildi