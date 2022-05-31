Atatürk'ün Sofya yıllarını anlatan belgesel Brüksel'de gösterildi - Son Dakika
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Atatürk'ün Sofya yıllarını anlatan belgesel Brüksel'de gösterildi

31.05.2022 20:21
Atatürk'ün Sofya yıllarını anlatan belgesel Brüksel'de gösterildi

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1913-1915'te Bulgaristan görevi sırasındaki yaşantılarının konu edildiği belgesel, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un ev sahipliğinde gösterildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1913-1915'te Bulgaristan görevi sırasındaki yaşantılarının konu edildiği belgesel, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un ev sahipliğinde gösterildi.

Gazeteci Nahide Deniz ile Yönetmen Ufuk Karakaş'ın hazırladığı ve Atatürk'ün, Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya atadığı ilk Türk askeri ataşesi olarak görev yaptığı 1913-1915 yıllarındaki dönemini anlatan belgeselin gösterimi, TOBB Brüksel Ofisi'nde yapıldı.

Büyükelçi Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofya Büyükelçiliği görevi sırasında yapımcılarıyla birlikte belgeseli bir proje olarak tasarladıklarını belirtti.

Ulusoy, belgeselin, her şeyiyle Atatürk'ün bir dönemini anlatırken, onun Türk-Bulgar dostluğuna verdiği önemi, bu ilişkinin mimarı olarak yaptığı katkıları ortaya koyması ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra gerçekleştirdiği uygulamalarda Sofya'daki deneyimlerinin etkilerini göstermesi açısından önemli olduğunu aktardı.

Bulgaristan doğumlu gazeteci Deniz de elindeki doneleri Büyükelçi Ulusoy'un önerisiyle belgesele dönüştürme kararı aldığını ifade etti.

Türk ve Bulgar tarihçilerin, uzmanların, o dönemle ilişkili kişilerin görüşlerini bir araya getirdiklerini belirten Deniz, gerçek olaylara dayandırılan belgesele bilim insanlarınca da katkıda bulunulduğunu dile getirdi.

Deniz, Ulusoy'un belgesele, fikir babası olmasının yanı sıra akademisyen kimliğiyle de katkı verdiğine işaret ederek, belgeselin Atatürk'ün daha az bilinen yönlerini ortaya çıkardığını vurguladı.

Yönetmen Karakaş da Atatürk'ün o yıllardaki tecrübelerinden kaynaklanan pek çok unsurun ileride Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulamaya döküldüğüne belgeleriyle şahitlik etmekten heyecan ve onur duyduğunu kaydetti.

Çok sayıda Türk ve yabancı davetlinin katıldığı etkinlik, belgesel gösteriminden sonra düzenlenen resepsiyon ile son buldu.

Atatürk'ün Sofya yıllarını anlatan belgesel Brüksel'de gösterildi
Atatürk'ün Sofya yıllarını anlatan belgesel Brüksel'de gösterildi
Atatürk'ün Sofya yıllarını anlatan belgesel Brüksel'de gösterildi

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Kaynak: AA

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