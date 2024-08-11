Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen 1. Karakucak Güreş Festivali sona erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen 1. Karakucak Güreş Festivali sona erdi

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen 1. Karakucak Güreş Festivali sona erdi

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nün organize ettiği 1. Karakucak Güreş Festivali, 198 güreşçinin katılımıyla gerçekleşti. Festivalde yarı final ve final müsabakaları yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kenan Gör başpehlivan oldu. Festival, Atatürk Üniversitesi Futbol Sahası'nda düzenlendi ve çeşitli gösterilerle renklendi.

11.08.2024 20:55
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Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce 198 güreşçinin katılımıyla organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, final müsabakalarıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Erzurum Şampiyon Güreşçiler Derneğinin paydaş olarak destek verdiği festival, Atatürk Üniversitesi Futbol Sahası'nda düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından gelen toplamda 198 güreşçi, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde davul zurna eşliğinde rakiplerini yenmek için ter döktü.

Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösteri yaptığı festival, güreş yarı final ve final müsabakalarıyla sona erdi.

Müsabakalarda er meydanında iki kardeş karşılaştı

Yarı finalde kurada çıkan milli güreşçi İsmail ve Turan Balaban kardeşler er meydanında karşılaştı.

Festivalde Kenan Gör başpehlivan oldu

Son final müsabakasında İranlı rakibi Vahit Yusufi'yi mağlup eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kenan Gör başpehlivan oldu.

Heyecan dolu anların yaşandığı festivali, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Mevlüt Özcan, kurum müdürleri, akademisyen ve çok sayıda güreşsever izledi.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri il protokolünce verildi.

Rektör Çomaklı, AA muhabirine, üniversitenin spor kulübünce ilk defa halka açık düzenlenen güreş festivaline ilginin yoğun olduğunu, bu tarz etkinlikleri geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan da festivale 65 il ve 2 ülkeden sporcuların katıldığını belirterek, "Festivalde 30'a yakın başpehlivan var, bu başpehlivanların içinde en az 10'u dünyada ve Avrupa'da dereceye giren sporculardan. Festivale katılım ve seyircimiz çok iyi durumda." dedi.

Organizasyona destek veren Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Uçan, festivali geleneksel hale getirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Diğer üniversitelerde bu işi başlatırsak ata sporumuz güreşi çok daha ileriye götürmüş olacağız ve bunun devamı olacak. Böylece ata sporumuz güreşe hak ettiği değeri vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen 1. Karakucak Güreş Festivali sona erdi - Son Dakika

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