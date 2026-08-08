Çanakkale’de Ağustos Taarruzu’nun 111’inci yıldönümü töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale’de Ağustos Taarruzu’nun 111’inci yıldönümü töreni

Çanakkale’de Ağustos Taarruzu’nun 111’inci yıldönümü töreni
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Büyükelçiliği, Gelibolu'daki Yalnız Çam Anıtı'nda 1915 Ağustos Taarruzu'nun 111'inci yıl dönümü için tören düzenledi. Büyükelçi Sally-Anne Vincent, savaşın hatırasının Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında dostluk ve işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.

Çanakkale'de, Avustralya Büyükelçiliği tarafından 1915 Ağustos Taarruzu'nun 111'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

1915 Ağustos Taarruzu'nun 111'inci yıl dönümünde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Yalnız Çam (Lone Pine) Anıtı'nda tören düzenlendi. Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne, buradaki törenin ardından, 2006'da Avustralya'nın bölgede kalıcı diplomatik varlığı olarak kurulan Çanakkale Avustralya Konsolosluğu'nun 20'nci yılı için düzenlenen resepsiyona katıldı.

Ağustos Taarruzu'nun, Yalnız Çam, Conkbayırı, Nek ve Suvla Körfezi'nde çok ağır bir insani bedelle sonuçlandığını ifade eden Vincent, "Her iki taraftan binlerce asker hayatını kaybetti, pek çok kişi de savaşın fiziksel ve duygusal izlerini yaşamları boyunca taşıdı" dedi.

Büyükelçi Vincent, Gelibolu'da hayatını kaybedenlerin ve savaşın izlerini taşıyanların anısının, bugün Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye arasında dostluk, saygı ve işbirliği bağlarını güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Bu alanların korunması ve her yıl bizleri cömertlik ve saygıyla karşılamaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Türk halkına derin şükranlarımızı sunuyoruz. Burada yaşanan büyük acıların ardından kurulan dostluk, hepimize hatırlamanın ve barışı korumanın ortak sorumluluğunu gösteriyor" diye konuştu.

Vincent, "Bu ilişkilerin yerel makamlar, belediyeler, üniversiteler, okullar, toplum kuruluşları ve Çanakkale halkıyla karşılıklı saygı ve güven temelinde gelişti. Gelibolu ortak tarihimizin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak Avustralya'nın Çanakkale'deki hikayesi yalnızca anmadan ibaret değildir. Son 20 yılda konsolosluk, ortaklık, dostluk ve gerçek insan bağları üzerine kurulu güçlü bir ilişki ağı oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Kültür Sanat, Avustralya, Çanakkale, Diplomasi, Gelibolu, Politika, Türkiye, Ağustos, Tören, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale’de Ağustos Taarruzu’nun 111’inci yıldönümü töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:35:36. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale’de Ağustos Taarruzu’nun 111’inci yıldönümü töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.