Çanakkale’de Ağustos Taarruzu’nun 111’inci yıldönümü töreni

Çanakkale'de, Avustralya Büyükelçiliği tarafından 1915 Ağustos Taarruzu'nun 111'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

1915 Ağustos Taarruzu'nun 111'inci yıl dönümünde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Yalnız Çam (Lone Pine) Anıtı'nda tören düzenlendi. Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne, buradaki törenin ardından, 2006'da Avustralya'nın bölgede kalıcı diplomatik varlığı olarak kurulan Çanakkale Avustralya Konsolosluğu'nun 20'nci yılı için düzenlenen resepsiyona katıldı.

Ağustos Taarruzu'nun, Yalnız Çam, Conkbayırı, Nek ve Suvla Körfezi'nde çok ağır bir insani bedelle sonuçlandığını ifade eden Vincent, "Her iki taraftan binlerce asker hayatını kaybetti, pek çok kişi de savaşın fiziksel ve duygusal izlerini yaşamları boyunca taşıdı" dedi.

Büyükelçi Vincent, Gelibolu'da hayatını kaybedenlerin ve savaşın izlerini taşıyanların anısının, bugün Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye arasında dostluk, saygı ve işbirliği bağlarını güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Bu alanların korunması ve her yıl bizleri cömertlik ve saygıyla karşılamaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Türk halkına derin şükranlarımızı sunuyoruz. Burada yaşanan büyük acıların ardından kurulan dostluk, hepimize hatırlamanın ve barışı korumanın ortak sorumluluğunu gösteriyor" diye konuştu.

Vincent, "Bu ilişkilerin yerel makamlar, belediyeler, üniversiteler, okullar, toplum kuruluşları ve Çanakkale halkıyla karşılıklı saygı ve güven temelinde gelişti. Gelibolu ortak tarihimizin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak Avustralya'nın Çanakkale'deki hikayesi yalnızca anmadan ibaret değildir. Son 20 yılda konsolosluk, ortaklık, dostluk ve gerçek insan bağları üzerine kurulu güçlü bir ilişki ağı oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile davetliler katıldı.