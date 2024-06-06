Ayasofya ve Efes Müzeleri, Kurban Bayramı ve yaz tatilinde öğrencilere ücretsiz

Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi'nin, Kurban Bayramı ve yaz tatilinin başlangıcını kapsayan 15-23 Haziran döneminde ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, Kurban Bayramı ve karne tatiline özel yeni kampanyasını duyurdu. İstanbul Sultanahmet'te Defter-i Hakani Binası'nda bulunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi, 15-23 Haziran döneminde, ilk ve ortaokul öğrenimi gören tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek. Her 2 müze de kampanya süresi boyunca, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını 15 yaş altı tüm ziyaretçilerine ücretsiz sunarak eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

EFES, GECE YARISINA KADAR AÇIK

Efes Deneyim Müzesi, gece müzeciliği uygulamasının başlaması ile haftanın 7 günü, 08.00 ile 23.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzeyi ziyaret edenler antik kentin 8 bin yıl öncesine varan hikayesine şahit oluyor.