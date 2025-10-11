Aydilge'den sahnede duygulandıran Filistin mesajı - Son Dakika
Kültür Sanat

Aydilge'den sahnede duygulandıran Filistin mesajı

Aydilge\'den sahnede duygulandıran Filistin mesajı
11.10.2025 11:33
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Aydilge, Filistin halkına verdiği destekle geceye damga vurdu. "Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran tek ülke biziz. Biz son dakikada farkına varanlardan olmadık" diyen sanatçı, sözleriyle alkış topladı.

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan şarkıcı Aydilge, Filistin mücadelesine destek vererek, "Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık." dedi.
Şarkıcı Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde, 100. Yıl Kent Parkı'nda hayranlarıyla buluştu.
Eşine yazdığı "Sade Şarkı" eserini seslendirirken eşi Utku Barış Andaç da şarkıcıya sahnede kemanıyla eşlik etti.

"EN BAŞINDAN BU ZULME KARŞI DURUYORUZ"

Aydilge, Filistin mücadelesine de sessiz kalmayarak, "Tüm dünya ülkeleri karşı çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz. O yüzden bu zulme karşı çıkan bu vicdanlı halkın, sizlerin sanatçısı olmaktan, bu duyarlı ülkenin bir parçası olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan da çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aydilge'den sahnede duygulandıran Filistin mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: Aydilge'den sahnede duygulandıran Filistin mesajı - Son Dakika
