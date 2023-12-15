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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Roma dönemine ait lahit çeşme olarak kullanılıyordu - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Roma dönemine ait lahit çeşme olarak kullanılıyordu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı. Nazilli Belediyesi ve Aydın Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından yapılan incelemede, lahidin M.S. 3. yüzyıla ait olduğu tespit edildi. Lahit, Sümerbank Kampüsünde koruma altına alınarak bölgeden çıkarıldı.

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde Roma dönemine ait lahit çeşme olarak kullanılıyordu
15.12.2023 - 13:59,  Güncelleme: 14:03
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşme olarak kullanılan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Dumlupınar Mahallesi'nde tarihi bir lahidin çeşme olarak kullanıldığı ihbarı üzerine Nazilli Belediyesi ve Aydın Arkeoloji Müzesi ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Çeşme yapısının alt bölümünde bulunan ve üzerinde kabartmalar bulunan lahidin M.S. 3. yüzyıla ait olduğu belirlendi.

Müze Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde belediye ekipleri tarafından üzerindeki beton duvar yıkılan lahit, bulunduğu bölgeden çıkarılarak Sümerbank Kampüsünde koruma altına alındı.

Belediyenin mahalleye yeni bir çeşme yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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