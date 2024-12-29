Ayrancı Antika Pazarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayrancı Antika Pazarı'na Yoğun İlgi

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Ankara'da yılın son antika pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi; esnaf memnun.

29.12.2024 16:45
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Başkent'te yılın son antika pazarına yoğun ilgi

ANKARA - Ankara'da Ayrancı Antika Pazarı'nda kurulan yılın son antika pazarına meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Başkentte her ayın ilk pazar günü kurulan Ayrancı Antika Pazarı, yılın son pazar gününe özel olarak Ayrancı Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde kuruldu. Yeni yılda sevdiklerine çeşitli hediyeler almak isteyenler pazarı adeta doldu taşırırken, esnaf da yoğun ilgiden memnun kaldı. Antika eşyaları kuşaktan kuşağa aktaran Ayrancı Antika Pazarı'nda bakır eşyalar, porselen ürünler, eski paralar, eski gümüşler, eski mekanik eşyalar, daktilolar, eski saatler gibi antika meraklıların ilgisine sunuldu.

Eskişehir'den geldiğini belirten satıcı Ahmet Yaman satışların güzel olduğuna dikkati çekerek, "Acayip bir ilgi var. Ankara'nın toplumu antikayı seviyor. Bundan da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi olan Berkay Çeri ise, "2 kameram vardı onları sattım ardından bir tane yeni kamera aldım. Eksantrik şeyler aradım; kibrit kutuları, çakmaklar gibi. Ben buraya önceden de gelmiştim. Aradığım kasetleri önceden bulamamıştım şimdi bulabildim. Uygun fiyatlarda buldum" ifadelerini kullandı.

"En iyi antika eskimeyen dosttur"

Satıcı Mehtap Sönmez ise, "Meraklı insanlarımız çok fazla, özellikle yeni nesil Z kuşağı çok meraklı antikaya. Beklediğimiz tarz nedir; ileri yaş grubu, kendi tarihini geçmişini burada görüp sevip okyaşan insanlar beklerken Z kuşağının ilgisi çok yüksek. Biz de memnunuz. Bilgi alıyorlar, bilgi alışverişi yapıyorlar, iyi hareketli güzel bir gün geçiyor. Hediyelik eşya bakmak isteyenler çok fazla. Fakat bir dipnot geçmek istiyorum. Burası antika pazarı burayı çok ciddi anlamda 'ucuzluk pazarı' gibi gören bir kesim var. Bu farklı lanse edilmiş algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Burası antika pazarı; antikanın değeri biçilemez ve en iyi antika eskimeyen dosttur" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayrancı Antika Pazarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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