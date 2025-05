Ayvalık\'ta Baharın Coşkusu Teferic Şenlikleri ile Kutlandı

Ayvalık'ta ilkbaharın coşkusu Teferic Şenlikleri ile taçlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 8. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri başladı. Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Teferic Şenlikleri başladı. Şenlikler, baharın coşkusunu ve yerel kültürü bir araya getirerek bölge halkının ve ziyaretçilerin katılımıyla renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Küçükköy Mahallesi'nin ev sahipliği yaptığı Teferic Şenlikleri; Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan'dan gelen misafirlerin de katılımıyla, Küçükköy Üretim Mutfağı'nın önünden başlayan yürüyüş kortejiyle start aldı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi şehirlerinden Sjenica Belediye Başkanı Munip Mujagiç, daire amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Pendik Bosna Sancak Derneği bünyesindeki yaklaşık 50 dansçının katılımı ve bando eşliğinde kortej yürüyüşü, Küçükköy Cami Avlusuna kadar folklorik müzikler eşliğinde sürdü.

Açılışta konuşan Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç, Küçükköy'de düzenlenen Teferic Şenliklerinin yüz yıldır Anadolu topraklarından yaşayan Karadağlı soydaşlarının bir araya geldiği çok anlamlı bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin insanına sahip çıkan ve bu topraklarda özgürce yaşamalarını sağlayan Anadolu halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Açılış töreninde konuşan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ise, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç'in kibar teşekküründen duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Belediye Başkanımız ve değerli misafir bakanımız konuşmalarında Küçükköy'ün tarihçesine değindiler. Biliyorsunuz; Birleşmiş Miletler bünyesindeki Dünya Turizm Örgütü, her yıl geleneklerini ve kültürünü muhafaza eden, turizm ve ekonomik değerlerinin yanı sıra benzeri özellikleriyle ön plana çıkan dünyadaki tüm köyler içerisinde, dünyanın en iyi turizm köylerini oluşturuyor. Geçmişte Bursa'daki Cumalıkızık, İzmir'in Şirince, Ödemiş'teki Birgi, bu listelere girerek bu imkanlardan ve şartlardan yararlandı. İnşallah her yıl bu listeye aday olan Küçükköy'ümüz de aday. Bu listeye girmeyi Küçükköy'de hak ediyor" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri Küçükköy'ün tarihi sokaklarında yöre halkının oluşturduğu stantları gezdi.