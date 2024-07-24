Ayvalık'ta Mavi Bayrak etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayvalık'ta Mavi Bayrak etkinliği düzenlendi

Ayvalık Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) ve TEMA Vakfı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Mavi Bayrak etkinliği, çocuklara uçurtma yapma tekniklerinin gösterimiyle başladı. Etkinlik kapsamında çevre temizliği gerçekleştirildi ve Ayvalık plajlarında dalgalanan mavi bayrak sayısı arttırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Eğitimci-Karikatürist Sönmez Yanardağ anısına bir karikatür sergisi açıldı ve deniz temizlikleri sırasında çıkarılan atıklar sergilendi.

24.07.2024 16:27
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) ve TEMA Vakfı'nın destekleriyle Ayvalık Belediyesi tarafından "Mavi Bayrak" etkinliği gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlik çocuklara uçurtma yapma tekniklerinin gösterimi ile başladı. Etkinliğe katılan çocuklar, ebeveynleriyle birlikte renkli uçurtmalar yaptı.

Etkinlikler çerçevesinde bölgede çevre temizliği gerçekleştirildi.

Mavi Bayrak Koordinatörlerinden Doğan Karataş ile Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil'in yanı sıra Ayvalık Belediyesi Meclis üyelerinin de hazır bulundu.

TÜRÇEV Bölge Koordinatörü Yetkin Karabinali Balıkesir genelinde 49 mavi bayraklı plajın bulunduğunu hatırlatarak, "Bu 49 mavi bayrağın 20'si Ayvalık plajlarında dalgalanıyor. Bu sayının arttırılması için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu yönde yaptığımız çalışmalara her zaman destek veren Ayvalık Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." dedi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise "Ayvalık'ımızı daha temiz bir hale getirebilmenin gayretindeyiz. Bu çalışmalarımızla ilçemizi daha yaşanılabilir ve Ayvalık kadar güzel bir hale getirebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Eğitimci-Karikatürist Sönmez Yanardağ anısına "İzmaritsiz Ayvalık" isimli karikatür sergisi açıldı.

Etkinlik sırasında Ayvalıklı gönüllü çevreci ve dalgıç Çetin İşten tarafından ilçe merkezindeki dalışlarda deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilendi.

Etkinlikte TEMA Ayvalık Şubesi tarafından deniz temizlikleri sırasında deniz dibinden çıkarılan 2 bin 320 adet çakmakla oluşturulan ağaç figürü de ilgi çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık'ta Mavi Bayrak etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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