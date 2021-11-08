Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin sahne aldı - Son Dakika

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Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de konser verdi.

Toroslar Belediyesince Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Anıttepe Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla donatılan parkta, Karabağ Zaferi'ni anlatan fotoğraflar sergilendi. Parkın çevresindeki bir apartmanın duvarına da "dev" Türk ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Etkinlik kapsamında sahne alan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğine vurgu yaparak, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

Repertuvarındaki eserleri seslendirilen Azerin'e, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı, "Sarı Gelin" ve "Reyhan" adlı şarkılarını, konser platformundan aşağı inip protokol üyeleri ve bir kısım vatandaşların bulunduğu alanda seslendirdi.

Azerin, bu sırada kendisine hediye edilen gülleri aldı, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Azerbaycanlı sanatçı, yaklaşık 2 saat süren konserin ardından büyük alkış aldı.

Konseri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ile bazı siyasi partilerin temsilcileri de izledi.