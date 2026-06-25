Aziz Saydut'un Rekor Denemesi - Son Dakika
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Aziz Saydut'un Rekor Denemesi

Aziz Saydut\'un Rekor Denemesi
25.06.2026 09:27
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Vanlı tiyatrocu Aziz Saydut, 30 günde 30 farklı tek kişilik oyunla Guinness rekoru deneyecek.

VANLI tiyatro sanatçısı Aziz Saydut (49), hazırladığı '30 günde 30 farklı tek kişilik oyun' projesiyle Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında 30 gün boyunca her gün farklı tek kişilik oyunu sahnelemeyi hedefleyen Saydut, rekor denemesi için başvuru sürecini başlatacağını söyledi.

Van Devlet Tiyatrosu'nda 1999 yılında sahne yolculuğuna başlayan ve halen Van Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan Aziz Saydut, bugüne kadar tek kişilik oyun ve 4 çok oyunculu oyunla tiyatro severlerin karşısına çıktı. Geçen yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan 6'ncı Uluslararası Kısa Tiyatro Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden Saydut, İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Kiş Adası'nda düzenlenen organizasyonda sahne aldı. Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Fransa ve İran'dan tiyatro sanatçılarının katıldığı festivalde başarılı performansıyla dikkat çekti. Van Kent Tiyatrosu'nun kurucusu olan Saydut, şimdi de tiyatro alanında ses getirecek yeni bir projeye hazırlanıyor. Rekor denemesi öncesi Moliere'in 'Hastalık Hastası' oyunu ile tiyatro severlerin karşısına çıktı. '30 günde 30 farklı tek kişilik oyun' projesi kapsamında yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Saydut, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na aday gösterilmek üzere başvuru yapacağını ifade etti.

'ŞU AN 24 OYUN HAZIR'

Tiyatro salonunda hazırlıklarını sürdüren Aziz Saydut, yaklaşık 26 yıllık tiyatro birikimini farklı bir noktaya taşımak istediğini belirterek, "Amacımız hem Van'ın hem de Türkiye'nin sanat alanındaki başarılarını uluslararası platformda duyurmak. Şu ana kadar sahnelediğim 24 tek kişilik oyunum vardı. Araştırmalarımızda, 30 günde 30 farklı tek kişilik oyun sahnelenmesine ilişkin bir rekora rastlamadık. Bu nedenle böyle bir projeyi hayata geçirerek rekor denemesinde bulunmak istiyoruz. Van'dan böyle bir girişimin çıkması bizim için ayrıca önemli. Şu an 24 oyun hazır, geriye kalan 6 oyunun da çalışmalarını sürdürüyorum. Dünya edebiyatı ve tiyatrosunun seçkin eserlerini sahneye taşıyacağız. 30 gün boyunca her gün farklı bir oyunla seyircinin karşısına çıkıp bu rekoru kırmayı hedefliyoruz" dedi.

'ÖLÜ CANLAR' DA SAHNELECEK

Rekor denemesi için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Saydut, "Oyunlarımızın repertuvarı hazır. Bunlar uzun yıllardır sahnelediğim eserler. Aralarında uluslararası bir festivalde başarı ödülü alan 'Shakespeare Delisi' de bulunuyor. Bunun yanı sıra Hamlet, Macbeth ve Rus edebiyatının önemli eserlerinden uyarlanan 'Palto' gibi oyunlar da repertuvarda yer alıyor. Yeni ekleyeceğimiz oyunlardan biri de 'Ölü Canlar' olacak. Evraklarımız tamamlandı, yalnızca başvuru dosyasını sisteme yüklemek kaldı. Önümüzdeki günlerde resmi başvurumuzu yaparak süreci takip edeceğiz" diye konuştu. 1999 yılında tiyatroya başladığını hatırlatan Saydut, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nden mezun oldum. Öncesinde alaylı olarak başladığım tiyatro yolculuğumu akademik eğitimle destekledim. Bu süreç uyarlamalarımın ve sahne çalışmalarımın daha da gelişmesini sağladı" dedi.

SEYİRCİLERDEN DESTEK

Oyunu izlemeye gelen Melek Arpa da Aziz Saydut'un Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmek için hazırladığı projeyi duyduğunu belirterek, destek olmak amacıyla tek kişilik tiyatro gösterisini seyretmeye geldiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Aziz Saydut'un Rekor Denemesi - Son Dakika

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