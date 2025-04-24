Bafra'da Öğrencilere Özel Bando Konseri

Öğrencilere özel askeri bando konseri

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı tarafından 105 öğrenciye unutulmaz bir konser verildi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye genelinde planlanan 105 konserlik özel etkinliklerin bir ayağı da Bafra Evrenuşağı İlkokulu'nda düzenlendi. Coşku dolu anlara sahne olan konserde, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı marşlar ve ezgilerle öğrencilere bayram sevinci yaşattı.

3. sınıf öğrencisi şeflik yaptı

Konserin en anlamlı anlarından biri, Evrenuşağı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Fatma Taşkın'ın bando takımına şeflik yapması oldu. Etkinlik, sadece Evrenuşağı İlkokulu öğrencileriyle sınırlı kalmayarak Bafra Sürmeli Ortaokulu ve Bafra Köseli Özel Eğitim Okulu'ndan özel öğrencilerin de katılımıyla daha da anlam kazandı.

Konseri; Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ilgiyle takip etti.