Bahçelievler 3'üncü Ulusal Kitap Fuarı Açılıyor! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bahçelievler 3'üncü Ulusal Kitap Fuarı Açılıyor!

Bahçelievler 3\'üncü Ulusal Kitap Fuarı Açılıyor!

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Kitap Fuarı, 14 Aralık'ta başlıyor. 1 milyonun üzerinde kitap ile kitapseverleri buluşturacak olan fuar, 22 Aralık'a kadar devam edecek.

11.12.2024 17:28  Güncelleme: 17:29
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BAHÇELİEVLER Belediyesi'nin düzenlediği 3'üncü Ulusal Kitap Fuarı, 14 Aralık tarihinde Bahçelievler Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. 22 Aralık akşamına kadar sürecek olan fuarda 1 milyonun üzerinde kitap, kitapseverlerle buluşacak.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kitap fuarı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kitaplar insanlığın ortak hafızasıdır. Biz de bu bilinçle milletimizin zengin kültürel mirasını vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. 14 Aralık'ta başlayıp 22 Aralık akşamına kadar devam edecek olan kitap fuarımızda birbirinden değerli yazarlarımızı okurlarımızla buluşturacağız. 100'ün üzerinde kitabevinin stant açtığı fuarımızda 1 milyon kitabı Bahçelievler'deki komşularımızla, İstanbul'un her köşesinden gelen kitapseverler ile buluşturacağız. Geniş yazar kadrosu ile kitap fuarımıza 100'ün üzerinde yazar katılacak. Burası sadece kitap stantlarının olduğu bir fuar değil. Burası aynı zamanda yazarlar ile okurların bir buluşma noktası. Burada düzenleyeceğimiz imza günleri, söyleşiler ile Bahçelievler'i bir kültür merkezi haline getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan kitap fuarımızda bu yıl 3 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bahçelievler 3'üncü Ulusal Kitap Fuarı Açılıyor! - Son Dakika

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