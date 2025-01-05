Bahçelievler Geleneksel Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bahçelievler Geleneksel Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Bahçelievler Geleneksel Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Hamsi Festivali, büyük bir katılımla yapıldı. Etkinlikte 4 ton hamsi dağıtıldı, müzik ve horon eşliğinde Karadeniz kültürü yaşatıldı.

05.01.2025 17:26  Güncelleme: 17:34
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BAHÇELİEVLER Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Geleneksel Hamsi Festivali, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Bahçelievler Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte 4 ton hamsi dağıtılırken, Karadeniz kültürüne dair renkli anlar yaşandı. Etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festival saat 13.00'te balık ekmek ikramıyla başladı. Hamsi kokusunun yayıldığı alanda vatandaşlar Karadeniz mutfağının lezzetini tattı. Aynı saatte başlayan kemençe eşliğindeki canlı müzik ise etkinliğe ayrı bir renk kattı. Festivalde hamsi, helva ve kemençe eşliğinde horon oynandı. Sahnede kemençe çalınırken vatandaşlar müzik eşliğinde horon oynadı. Sedat Keskin ve Sinan Sami'nin konserleri ise etkinliğe renk kattı.

'HAMSİ BOLLUK BEREKETTİR'

İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Hamsi Festivali'nde yaptığı konuşmada, hamsinin bolluk ve bereketin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada kültürümüz, insanlığımız ve birbirimizi kucaklamamız var. Müziğiyle, horonuyla Karadeniz'i yaşatıyoruz. Bugün burada 365 gün boyunca vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan hizmet etme var" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ HATIRLATIYOR'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu tür etkinlikler, toplumumuzun kültürel zenginliklerini hatırlatıyor. Anadolu'nun farklı yörelerinden insanlarımız metropollerde kendi geleneklerini, giyim tarzlarını ve yöresel değerlerini yeniden yaşama fırsatı buluyor" dedi.

'HAMSİ KOKUSUNU DUYUNCA BURAYA GELDİM'

Festivale katılanlar arasında Sultangazi'den gelen Ziya Sarısoy, "Hamsi kokusunu duyunca buraya geldim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bahçelievler Geleneksel Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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