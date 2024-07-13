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Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli merkez viyadüğü'nün açılışını gerçekleştirdi

ARTVİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen karayolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Grubu Baraj Köprüleri'nin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün açılışını gerçekleştirdi. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve yedi köy tamamen sular altında kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle evlerini teslim alan vatandaşlar, eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı. Yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde ve 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük çalışmaları tamamlanarak resmi açılışı yapıldı.

"56,7 kilometre uzunluğunda 39 tünel inşa ettik"

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de Yusufeli Barajı kapsamında; mevcut yerleşkesi ve karayolunun bir bölümü sular altında kalan yeni Yusufeli ilçesinin ulaşımını sağlayacak bağlantı yollarını inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Üstelik bu projemiz Bakanlığımızın Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük projeleri arasında yer alıyor. Bundan 22 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece burada, 56,7 kilometre uzunluğunda 39 tünel inşa ettik. Yani 80 yılda yapılan 50 kilometrelik tünel uzunluğundan fazlasını tek bir projede tamamladık. 69,2 km uzunluğundaki Yusufeli Relokasyon Yolları'nı, Merkez Viyadüğü dışında 22 Kasım 2022 tarihinde Yusufeli Barajı ile birlikte hizmete açmıştık.

Bu projemiz ile Artvin'i Erzurum'a, Kafkaslar'ı ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksının standardını önemli ölçüde yükselttik. Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede, doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü viyadüklerle ulaşım standardını artırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunduk.

Şimdi sizlerle birlikte resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz, Çoruh Nehri üzerinde bir gerdanlık gibi duran Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü de aslında insanımız bir an evvel faydalanmaya başlasın diye 11 Haziran'da araç trafiğine açmıştık. Viyadüğümüzün tamamlanmasıyla; Yusufeli Barajı'nın su tutması sonucunda su altında kalan Artvin-Yusufeli-İspir-Erzurum güzergahında yeniden bütünlük sağladık.

Yolun büyük bölümünü tünel, köprü ve viyadüklerle geçerek Artvin'in yüksek turizm potansiyeline sahip eşsiz doğasını koruduk. Bildiğiniz üzere Tekkale Viyadüğü, Yusufeli Baraj Viyadüğü ve Şilenkar Viyadüğü'nü daha önce hizmete almıştık. "Çelik Ortotropik Köprü" olarak projelendirilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü de itme-sürme yöntemiyle hayata geçirdik. Tabliyelerinin yapımında yaklaşık 7.100 ton çelik kullandık. Fransa'nın simge yapılarından biri olan Paris'in ortasındaki Eyfel Kulesi'nde 7.300 ton çelik kullanıldığını düşündüğümüzde Yusufeli'nde hayata geçen projemizin ne kadar büyük bir proje olduğu daha da iyi anlaşılıyor. Köprümüz 8 orta ayak, 2 de kenar ayak olmak üzere 10 ayaktan oluşuyor. 685 metre uzunluğa ve en yüksek ayağı yaklaşık 150 metre yüksekliğe sahip projemiz sayesinde; kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçtik. Trafiği güvenli hale getirerek, seyahat konforunu artırdık," dedi.

"Yüksek dağların ve derin vadilerin şehri Artvin"

Bakan Uraloğlu, "108 adet Tek Tüp, 4 adet Çift Tüp Tünel olmak üzere toplamda 110.308 metre uzunluğunda 112 adet tünel, 1.681 metre uzunluğunda 23 köprü inşa ettik. Konuşmamın başında da belirtmiştim, 22 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz Artvin'in hem eşsiz doğasını korumak hem de gelişen ulaşım ağıyla insanımızı konfora ve refaha ulaştırmak için 110.308 metre tünel inşa ettik. Artvinli kardeşlerimizin havayoluyla seyahat etmeleri için de doğaya meydan okuyan dev bir projeye imza attık.

Bu düşüncelerle Yusufeli Merkez Viyadüğü'müzle birlikte Yusufeli yollarının tamamını başarıyla inşa eden işçisinden, teknik personeline, uzmanından, denetmenine tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.