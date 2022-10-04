Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali sergilerini gezdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali sergilerini gezdi

04.10.2022 18:13
Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali sergilerini gezdi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 4 sergiyi gezdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 4 sergiyi gezdi.

Bakan Ersoy, önce Ulus'taki Cumhuriyet Müzesi'nde açılan 'Cumhuriyet'in Arşivi' fotoğraf sergisini gezdi. Ersoy, ardından aynı binada 'Yeni Medya: Eskizden Piksele Dijital Sanat' karma sergisindeki eserleri inceledi, sanatçılarla sohbet etti. Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan 'Kutsal Yolculuk: Osmanlı Hac Rotası' ve 'Geçmişin İzinde: Katı ile Zirve Eserlerin Yeniden Yorumu' sergilerini gezdi, eserler hakkında bilgi aldı. Ersoy, Ziraat Bankası Müzesi'ni de ziyaret edip, bankaya ait eski eşyaları inceledi. Başkent Kültür Yolu Festivali, çeşitli sergiler ve kültür sanat etkinlikleri ile 23 Ekim'e kadar sürecek.


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Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet, Ankara, Ulus, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali sergilerini gezdi - Son Dakika

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