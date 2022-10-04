Bakan Ersoy, önce Ulus 'taki Cumhuriyet Müzesi'nde açılan 'Cumhuriyet'in Arşivi' fotoğraf sergisini gezdi. Ersoy, ardından aynı binada 'Yeni Medya: Eskizden Piksele Dijital Sanat' karma sergisindeki eserleri inceledi, sanatçılarla sohbet etti. Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan 'Kutsal Yolculuk: Osmanlı Hac Rotası' ve 'Geçmişin İzinde: Katı ile Zirve Eserlerin Yeniden Yorumu' sergilerini gezdi, eserler hakkında bilgi aldı. Ersoy, Ziraat Bankası Müzesi'ni de ziyaret edip, bankaya ait eski eşyaları inceledi. Başkent Kültür Yolu Festivali, çeşitli sergiler ve kültür sanat etkinlikleri ile 23 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali sergilerini gezdi - Son Dakika

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