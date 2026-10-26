Tavşanlı Höyük kazısında dikkat çeken buluş: Kerpiçte 4 bin yıllık köpek izleri - Son Dakika
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Tavşanlı Höyük kazısında dikkat çeken buluş: Kerpiçte 4 bin yıllık köpek izleri

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Tavşanlı Höyük kazısında dikkat çeken buluş: Kerpiçte 4 bin yıllık köpek izleri
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Tavşanlı Höyük kazısında dikkat çeken buluş: Kerpiçte 4 bin yıllık köpek izleri
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki höyükte süren kazılarda, Tunç Çağı'nda yanarak yıkılan bir yapının molozundan çıkan kerpiç üzerinde köpek pati izleri tespit edildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 4 bin yıllık izlerin o dönemin gündelik hayatından küçük bir anı koruduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izlerinin bulunduğunu açıkladı.

TUNÇ ÇAĞI'NDAN KALAN KERPİÇTE KORUNDU

İzlerin Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozunda bulunan kerpiç üzerinde korunduğunu belirten Ersoy, "Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm BakanıMehmet Nuri ErsoyKültür SanatTavşanlıKütahyaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Allah Allah, zamanının hükümeti toplatmamış mı ? 0 0 Yanıtla
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