Tavşanlı Höyük kazısında dikkat çeken buluş: Kerpiçte 4 bin yıllık köpek izleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izlerinin bulunduğunu açıkladı.

TUNÇ ÇAĞI'NDAN KALAN KERPİÇTE KORUNDU

İzlerin Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozunda bulunan kerpiç üzerinde korunduğunu belirten Ersoy, "Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu" ifadelerini kullandı.