Tavşanlı Höyük kazısında dikkat çeken buluş: Kerpiçte 4 bin yıllık köpek izleri

Tavşanlı Höyük kazısında dikkat çeken buluş: Kerpiçte 4 bin yıllık köpek izleriGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki höyükte süren kazılarda, Tunç Çağı'nda yanarak yıkılan bir yapının molozundan çıkan kerpiç üzerinde köpek pati izleri tespit edildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 4 bin yıllık izlerin o dönemin gündelik hayatından küçük bir anı koruduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izlerinin bulunduğunu açıkladı.
TUNÇ ÇAĞI'NDAN KALAN KERPİÇTE KORUNDU
İzlerin Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozunda bulunan kerpiç üzerinde korunduğunu belirten Ersoy, "Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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