Bakan Tunç: 2025 Erzurum Yılı İlan Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bakan Tunç: 2025 Erzurum Yılı İlan Edildi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un 2025 yılına plakasının 25 ile anılacağını ve birçok etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca, Erzurum'da eğitim kongresi yapılacağını duyurdu.

21.11.2024 17:28  Güncelleme: 17:48
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Bakan Tunç: "Plakamız 25, 2025 Erzurum yılı olacak"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Erzurumlular ile yolumuza devam etmemiz gerekiyor dedik ve böylece Erzurum'a can ve kan bağıyla bağlanmış olduk. Plakamız 25, 2025 Erzurum yılı olacak. Çok güzel etkinlikler olacak" dedi.

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek olan 10.Erzurum Tanıtım Günleri Ankara'da Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum Milletvekilleri, belediye başkanları emniyet müdürleri, rektörler, siyasi isimler ve Erzurumlular katıldı.

"Erzurum'da eğitim kongresi yapacağız"

Öğretmenler haftasını kutlayan Bakan Tekin, "Erzurum ile ilgili zaten gerekenler söylendi. Bu hafta öğretmenler günü haftası. Aramızdaki öğretmen arkadaşlarımızın öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlerini kaybetmiş arkadaşlarımız varsa onların da öğretmenler gününü kutluyorum. Bugün hayatta olmayan öğretmenlerimiz için Allah'tan rahmet temenni ediyorum. Yaşayan öğretmenlerimizeyse sağlık temenni ediyorum. Erzurum'da önümüzdeki yıl bayağı yoğun geçecek. Türkiye genelinde yaklaşık 500'e yakın öğretmen arkadaşımızla Erzurum'da eğitim kongresi yapacağız. Atatürk Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Ben bir Erzurumlu olarak son nefesime kadar destek olacağım" diye konuştu.

"Plakamız 25, 2025 Erzurum yılı olacak"

Erzurum'un tanıtıma ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bakan Tunç, "Erzurum'un tanıtıma ihtiyacı yok, Erzurum tarih kokan bir şehir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar gerçekten Anadolu'nun kilidi olan bir şehir. Tam bağımsızlığı savunan bir şehir Erzurum. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, Türk toprakları bölünemez diyen bir şehir Erzurum. Nene Hatunların şehri Erzurum. Erzurum kahramanlar diyarı, dadaşlar diyarı. Anadolu'nun kilidi, İslam ve Anadolu topraklarının kalesidir Erzurum. Erzurum yemeklerini evlendikten sonra öğrendim ama Erzurumlu olmaktan çok memnunum. Erzurumlular ile yolumuza devam etmemiz gerekiyor dedik ve böylece Erzurum'a can ve kan bağıyla bağlanmış olduk. Plakamız 25, 2025 Erzurum yılı olacak. Çok güzel etkinlikler olacak. O etkinliklerde bulunmak elbette isteriz ve Erzurum'a yatırıma hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"İnşallah birlik beraberlik içinde güzel bir dört gün geçiririz"

Konuşmaların ardından Cağ Kebabı yeme yarışması düzenlendi. Yarışmayı kazanan Hülya Özer, "Amacımız gurbette olan Erzurumlular'ın birlik beraberlik ve dayanışma içinde olması. Erzurum kültürünü tüm Ankara'ya bu şekilde de tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Hepinizi davet ediyoruz. İnşallah birlik beraberlik içinde güzel bir dört gün geçiririz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: 2025 Erzurum Yılı İlan Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Tunç: 2025 Erzurum Yılı İlan Edildi - Son Dakika

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