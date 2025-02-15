Bakır Ustaları Huzur İçin Çekiç Sesine Sarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bakır Ustaları Huzur İçin Çekiç Sesine Sarılıyor

Geniş Video İzle

Gaziantep'te bakırcılık yapan ustalar, çekiç sesleriyle hem huzur buluyor hem de geleneklerini sürdürüyor.

15.02.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırdan çıkan sesle huzur buluyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te geçmişi yüzyıllar öncesine kadar dayanan ata mesleği bakırcılık mesleğini günümüzde devam ettiren bakır ustaları, bakıra şekil verirken bakırdan çıkan sesle huzur buluyor.

Gaziantep'te yaklaşık 5 asır önce inşa edilen tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakır ustaları tarafından el emeği göz nuruyla bin bir zahmetle üretilen bakır işlemeleri adeta göz kamaştırıyor. Asırlardan bu yana çekiç seslerinin hiç susmadığı çarşıda bakır üretimi yapan ustaları, ata mesleklerini devam ettiriyor.

Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan dükkanlarında güne bir koronun ahenkli ritmini andıran ve insana huzur veren çekiç sesleriyle başlayan ustalar, gün boyu devam eden bu seste huzur buluyor.

Gün boyu bir ellerinde darbe kalemi diğerinde de çekiçle bakıra şekil veren ustalar, tarihi çarşıda çekiç seslerinin susmaması ve mesleklerini ilerlemesi için çaba sarf ediyor.

Geçmişte evlerin hemen her alanında olduğu gibi günümüzde de özellikle Kovid-19 salgının ardından yeniden kullanımı artan ve son dönemlerde de çoğunlukta süs eşyası olarak değerlendirilen bakırları ince ince işleyen ustalar, zahmetin, emeğin ve alın terinin işareti olan çekiç sesleriyle motive olmanın yanı sıra günün yorgunluğunu da atıyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda dinmeyen çekiç sesleri kimi ustalar için enstrüman sesi gibi gelirken kimi ustalar için de günün verdiği yorgunluğu giderici olarak görülüyor.

Bakırcı esnafının el emeği göz nuruyla tek tek işleyerek meydana getirdiği ürünler yurt içinin yanı sıra yurt dışında büyük ilgi görüyor. Bakır ustalarının bin bir emek ve zahmetle ürettikleri tencere, kazan, kahve takımları, paşa mangalları, sürahiler, tepsiler ve cezveler çeşitli motiflerle süsleniyor.

Yurt içine ve yurt dışına pazarlanan işlemeli bakır ürünler, Gaziantep'i gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Ağabeyinden öğrendiği bakırcılık mesleğini yaklaşık 35 yıldır tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda sürdüren 53 yaşındaki Bülent Göksu, güne bir korunun ahenkli ritminin andıran çekiç sesleriyle başladıklarını ve kimilerini rahatsız etse de gün boyu devam eden bu sesle motive olduklarını ve huzur bulduklarını ifade etti.

Gün boyu bakıra şekil verirken çekiçten çıkan sesin kendilerini rahatsız etmediğini ifade eden Göksu, çekiç seslerinin kendileri için müzik niteliğinde olduğunu belirtti.

Bakırcılık mesleğini ağabeyinden öğrendiğini belirten Göksu, "Bakırcılık mesleğine 8 yaşında iken başladım. O dönem hem okula giderdim hem de mesleği öğrenmeye çalıştım. Yaklaşık 30-35 yıldan beri de bu mesleğin içerisindeyim. Mesleğimiz kolay bir meslek değil. Bakırcılık mesleğini öğrenebilmek için uzun bir zaman gerekiyor. Benim bir 15-16 sene kalfalık dönemim oldu. Ondan sonra da ustalık dönemim başladı. Askeri gidip geldikten sonra kendi iş yerimi açtım" dedi.

Göksu, bakırın son zamanlarda yeniden kullanılmaya başladığını ve turistik eşya olmasının yanı sıra kalaylandığı için sağlıklı olmasından dolayı da tercih edilmeye başlandığını belirterek, "Dana önce sanatımız bu kadar pek ilgi görmüyordu. Medyanın, sosyal medyanın etkisi, Gaziantep'te tarihi hanların, camilerin ve müzelerin restore edilerek açılması, kültür merkezlerinin oluşması gibi etkenlerden dolayı insanlar Gaziantep'e ilgi duyuyorlar. Gaziantep gastronomi ve turizm şehri olduğu için yemekleri için ve gezmek için gelenler oluyor. İnsanlar Gaziantep'e geldikleri zamanda esnafa katkısı oluyor. Mesleğimizde gelişiyor. İnsanlar bakıra daha fazla önem vermeye başladılar" diye konuştu.

Gaziantep'te üretilen bakır ürünlerinin, Amerika ve Çin'in yanı sıra birçok Avrupa ülkesine de ihraç edildiğini bildiren Göksu, Gaziantep'te ürettikleri bakır ürünleri e-ticaretle tüm dünyaya sattıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gaziantep, Ekonomi, Turizm, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakır Ustaları Huzur İçin Çekiç Sesine Sarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:14:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bakır Ustaları Huzur İçin Çekiç Sesine Sarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.