Bakırcılık Yok Olma Tehlikesiyle Karşılaşmış - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bakırcılık Yok Olma Tehlikesiyle Karşılaşmış

Gaziantep'te bakırcılık mesleği, gençlerin ilgisizliği ve fabrikasyona yönelme nedeniyle tehlikede.

16.03.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in asırlık mesleği bakırcılık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

GAZİANTEP - Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 43 yıldır bakır işleyen Mesut Keklik, gelişen teknoloji ve çalışacak yeni eleman bulamama sıkıntısı nedeniyle mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 43 yıldır el işçiliğiyle üretim yapan 53 yaşındaki usta Mesut Keklik, gelişen teknoloji ve çalışacak yeni eleman bulamama sıkıntısı nedeniyle mesleğin geleceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 43 yıldır bakır işleyen Mesut Keklik, gençlerin el sanatlarına ilgisiz olduğunu belirterek, "Yeni yetişen kimse yok, eleman bulamıyoruz. Mecburen fabrikasyon üretime yöneliyoruz" diyerek mesleğin giderek yok olduğunu vurguladı. Küçük yaşta ağabeyini çalışırken görüp bu mesleğe adım atan Keklik, bakırcılığa olan sevgisini hiç kaybetmediğini söyledi. Keklik, günümüzde çırak yetişmediğini ve bu durumun gelecekte el işçiliğinin tamamen ortadan kalkmasına neden olabileceğini belirtti. Tarihi ve kültürel mirasın önemli bir parçası olan bakırcılık mesleğinin geleceği, gençlerin bu alana yönlendirmesiyle mümkün olacağını söyledi.

"İnsan, hayatını adadığı işin yavaş yavaş yok olduğunu gördüğünde elbette üzülür"

Mesleğin yok olmasından korktuğunu söyleyen usta Keklik, "Çocukken abimle birlikte işe gitmeye başladım. Onu çalışırken gördüğümde, 'Ben de gitmek istiyorum, ben de çalışmak istiyorum' diyerek başladım bu mesleğe. Mesleğimi seviyorum, severek yapıyorum. Ama üzülüyorum çünkü yeni yetişen kimse yok, gençler bu işe ilgi göstermiyor. Eleman yetişmediği için de mecburen fabrikasyon üretime yönelmek zorunda kalıyoruz. Eskiden el işçiliği çok daha yaygındı, şimdi ise fabrikasyon ürünlerle karışık olarak satılıyor. El işçiliğine direnmeye çalışıyoruz ama bu giderek zorlaşıyor. Sonuçta mesleğimizin bitmekte olduğunu görmek üzücü. İnsan, hayatını adadığı işin yavaş yavaş yok olduğunu gördüğünde elbette üzülür. Oğlumu bu mesleğe ben yetiştirdim, işi biliyor. Büyük oğlum da mesleğin tüm inceliklerini öğrendi, isterse gelip çalışabilir. Ama dışarıdan gelen birinin bu işi öğrenmesi zaman alır. En baştan, temel çizgilerinden başlayarak eğitim alması gerekir ve tam anlamıyla yetişmesi en az bir, bir buçuk yıl sürer" dedi.

"Gözünün önünde büyüttüğün, emek verdiğin bir şeyin eriyip gittiğini görmek acı verici"

Gençlerin mesleğe ilgi duymadığını belirten usta Keklik, "Şu an bir çırağım var, okuluna devam ederken burada da yavaş yavaş öğreniyor. Fakat gençlerin bu mesleğe ilgisiz olması düşündürücü. Gözünün önünde büyüttüğün, emek verdiğin bir şeyin eriyip gittiğini görmek acı verici. Aslında meslek liselerinde bu tür el sanatları için de kurslar açılmalı. Elektrikçi, elektronikçi nasıl yetiştiriliyorsa, tornacı gibi meslekler için de eğitim verilerek bu alan desteklenmeli. Uygulamalı eğitimlerle gençler teşvik edilmeli, böylece mesleğin devamlılığı sağlanmalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gaziantep, Ekonomi, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakırcılık Yok Olma Tehlikesiyle Karşılaşmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece kulübünde yangın En az 51 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu
Rapçi Çakal’ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor
Hamas’tan ABD’nin Yemen’i vurmasına ilk tepki Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki
Yemen’deki Husiler: ABD’nin Sana’ya yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak Yemen'deki Husiler: ABD'nin Sana'ya yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak
ABD ordusu Yemen’i böyle vurdu Ölü sayısı 31’e yükseldi ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi
İsrailli esir ailesinden Netanyahu’ya ve hükümete karşı ayaklanma çağrısı İsrailli esir ailesinden Netanyahu'ya ve hükümete karşı ayaklanma çağrısı
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken iddia Turan Güneş Bulvarı detayı dikkat çekti CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken iddia! Turan Güneş Bulvarı detayı dikkat çekti
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti

16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
10:57 Neymar, 1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı’nda kabusu yaşadı Neymar, 1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı'nda kabusu yaşadı
10:53 Görüntü Türkiye’den Yaşlı adamın spor aletiyle yaptığını görenler hayretler içinde kaldı Görüntü Türkiye'den! Yaşlı adamın spor aletiyle yaptığını görenler hayretler içinde kaldı
10:40 Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler
10:37 Araçlara alkol kilidi geliyor İşte yeni uygulamanın teknik şartları Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları
10:32 Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu
10:20 Gizemli hayırseverden örnek davranış Gizemli hayırseverden örnek davranış
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 18:06:12. #7.13#
SON DAKİKA: Bakırcılık Yok Olma Tehlikesiyle Karşılaşmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.