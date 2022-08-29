"Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması" başlıyor - Son Dakika
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"Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması" başlıyor

29.08.2022 12:56
"Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması" başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi, fotoğraf sanatının görsel gücünden yararlanılarak şehrin tanıtılması amacıyla; kültürel, tarihi ve doğal zenginliğin konu alınacağı "Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması" düzenliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi, fotoğraf sanatının görsel gücünden yararlanılarak şehrin tanıtılması amacıyla; kültürel, tarihi ve doğal zenginliğin konu alınacağı "Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması" düzenliyor.

Kent Konseyinde 1 Eylül'de başlayacak başvurular, 4 Eylül Pazar günü saat 12.00'ye kadar devam edecek. Katılımcılar, belirtilen zaman aralığında kayıtlarını yaptırdıkları takdirde; 4 Eylül Pazar günü saat 23.00'e kadar çektikleri fotoğrafları, 5 Eylül Pazartesi günü saat 23.00'e kadar sisteme yükleyebilecek.

Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacak yarışmada özneler, "Balıkesir'de yaban hayatı, doğal güzellikler, İda Madra Jeoparkı (Balıkesir), tarım, turizm ve Balıkesir'de yaşam" olarak belirlendi.

Fotoğrafların, 1-4 Eylül günleri arasında çekilmesinin zorunlu tutulduğu yarışma; dijital (sayısal) renkli veya siyah beyaz fotoğraf olarak tek bölümlü olarak yapılıyor. Renkli veya siyah beyaz tüm fotoğrafların bir arada değerlendirileceği yarışmada dron fotoğrafları da kabul edilecek. Her katılımcı en fazla 4 eserle yarışmaya katılabilecek.

Yarışma ilgili detaylı bilgi ve şartnameye https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/balikesir-fotografcilar-maratonu-yarismasi-tr adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

Kent Konseyi, Balıkesir, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Balıkesir Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması' başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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