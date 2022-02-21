Üye Girişi
Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak - Son Dakika

Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak

21.02.2022 14:44

Balıkesir kahvaltısıyla tanınacakBALIKESİR Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok kurum ve kuruluşun da desteklediği Balıkesir Kahvaltısı ile Haziran ayında yapılacak Uluslararası Kahvaltı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak

BALIKESİR Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok kurum ve kuruluşun da desteklediği Balıkesir Kahvaltısı ile Haziran ayında yapılacak Uluslararası Kahvaltı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Avlu Kongre Merkezi'nde kalabalık bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte tanıtımı yapılan Balıkesir Kahvaltısı ikram edildi.

Gastronomi Şehri Balıkesir olma yolunda yapılan tanıtım çalışmaları içinde yer elan Balıkesir Kahvaltısı düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Yerel işletmeler, yerel şefler ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ile BAÜN ve BANÜ'den alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan ve içeriğinde Balıkesir ürünlerinin bulunduğu kahvaltı gerek yurt içinde gerekse de uluslararası düzeyde tanıtımı yapılacak. Balıkesir Kahvaltısı'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için ayrıca 2-5 Haziran tarihleri arasında festival de düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Biz günün her saati kahvaltı ederiz"

Tanıtım etkinliği öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Kahvaltısı'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının Gastronomi Şehri olma yolunda büyük bir adım olarak nitelendirdi. Yılmaz, "Bugün Balıkesir'imiz için çok heyecanlı bir gün. Hepimizin bildiği, bizim rutinimiz olan kahvaltımız aslında Türkiye'ye örnek olabilecek ve değerleriyle çok güçlü bir kahvaltı. 50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabımızı tanıttık, dünya gurme kitapları arasında ödül aldı. En son yaptığımız kitabımız Zeytin Ülkesi Balıkesir oldu. Şimdi de daha ismini belirlemediğimiz ekmek kitabımızı hazırlıyoruz. Bu üçlemenin ardından Balıkesir'in tüm ilçeleriyle en güçlü olduğu ve ortak paydada buluştuğu gastronomi alanında Balıkesir kahvaltısı çok güçlü bir kahvaltı olarak öne çıkıyor. Bugün onun videolarıyla, örnekleriyle tanıtımını yapacağız ve diyoruz ki 18-20 kilometre etrafında yetişen ürünlerle kahvaltısı bu kadar zengin başka bir şehir yoktur. Çünkü 50 çeşit peyniri, zeytin, zeytinyağı, bunun yanında ekşi mayalı unlu ürünleri ve bunların hepsinin yanında botanik ve endemik bitki örtüsünden kaynaklı kahvaltıda çok fazla ot çeşidinin olması, bu otların ballarıyla süslenmesi, reçelleriyle geleneksel yapım tarzlarıyla masanın üstünde olması, zeytinin zeytinyağı haliyle yapılmış özel ürünlerle geniş bir yelpazeden oluşuyor. Mesela benim için bir salça çok önemlidir. Salçanın yapıldığı domates bizim bahçemizde yetişir. Yani baktığınız zaman her şeyiyle kendi yetiştirdiği ve zengin mutfağının özelliğini ilk kez bu kadar coşkulu bir şekilde anlatıp bütün gün kahvaltı eden Balıkesir'in Türkiye'ye lansmanını yapıyoruz. Biz aslında günün her saatinde kahvaltı ederiz. Yani ikindi vakti acıktık, anne açız dediğinizde buzdolabından bunların hepsi çıkar. Sucuğuyla, kavurmasıyla, yumurtasıyla, zeytini, zeytinyağı, kaymağıyla yani etli ve sütlü ürünlerin hepsinin masada bütün gün boşunca kahvaltı şeklinde yenilebilen Balıkesir'in mutfağını bugün hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmak için bir aradayız. Bunun festivalini de yapmayı düşünüyoruz. Balıkesir'in tüm ilçeleri en coşkulu şekilde bu tanıtıma katıldı ve çatısının gerçekten Balıkesir olduğu güzel bir kahvaltıyı herkesi davet ediyoruz. Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali bütün odalarımız, Valiliğimiz, ajanslarımız, bütün belediye başkanlarımız, tüm siyasi partiler hep beraber bu işi sahiplenerek gidiyoruz, çok güzel bir noktaya geldik. İnşallah farklılıkları ve özellikleriyle neden Balıkesir Kahvaltısı bunu anlatmış olacağız" diye konuştu.

Vali Şıldak: "Turizm şehri olma yolunda ilerliyoruz"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da Turizm şehri Balıkesir olma yolunda düzenlenen tanıtım etkinliğinin önemine değinerek, "Balıkesir turizm potansiyeli çok yüksek, çok üst seviyede bir şehirdir. İnşallah güzel bir yolda ilerliyoruz. Bütün kurumlarımız ortak hareket ediyoruz, önemli olan budur. Şehri tek bir yolda, tek bir kanalda yürütmek istiyoruz. Burada bu gün bürokrasi, belediyelerimiz, siyasetdünyası, odalarımız, sivil toplum kuruluşları var. Gastronomiyle ilgili Türkiye çapındaki derneklerimiz, birliklerimiz de buraya iştirak ettiler. Amaç burada Balıkesir'i tanıtmaktır. Ama var olan potansiyelini de daha turizmin içine dahil edip komple bir turizm şehri olarak gastronomiyle güçlendirilmiş bir turizm şehri olarak yolumuza devam etmektir. Festivalin de çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Bu gün yapacağımız lansmanla bunu duyurmuş olacağız. Sadece bununla sınırlı değil; turizmin her alanında çok yüksek kapasitede çalışmalar sürdürüyoruz. Bütün kurumlarımız, bakanlıklarımız destek veriyor. Balıkesir'in turizmin sahnesine çıkışının aslında bir adımıdır bunlar. Turizm şehri olma yolunda ilerlemenin güçlü adımlarıdır. Hayırlı olsun. Bütün emeği geçen kurumları, kişileri, birlikleri, temsilcilikleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Kahvaltısı ve Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali tanıtımı daha sonra yapılan bilgi paylaşımıyla devam etti. Lansman törenine Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş'un yanı sıra siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle şefler katıldı.

Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak
Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak
Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak

YORUMLAR
500
Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak Balıkesir'in kahvaltısıyla da tanıtılması için turizm hamlesi başlatıldı Balıkesir'in kahvaltısıyla da tanıtılması için turizm hamlesi başlatıldı Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri 10 binin üzerinde çocukla buluştu Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri 10 binin üzerinde çocukla buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Türkiye, Haziran, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:08:15. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement