Balıkesir kültür sanat haberleri... Sındırgı zanaatkarları kitap oldu - Son Dakika
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Balıkesir kültür sanat haberleri... Sındırgı zanaatkarları kitap oldu

18.10.2022 10:17

Edinilen Balıkesir haberine göre Sındırgı zanaatkarları kitap oldu Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri, ahilik geleneğini ve son ustaları geleceğe taşımak adına kaleme alınan Sındırgı Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile "Yaşayan Miras Sındırgı'nın Zanaatkarları kitabı lansmanı Şerif Paşa...

Sındırgı zanaatkarları kitap oldu

BALIKESİR - Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri, ahilik geleneğini ve son ustaları geleceğe taşımak adına kaleme alınan Sındırgı Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile "Yaşayan Miras Sındırgı'nın Zanaatkarları kitabı lansmanı Şerif Paşa Meydanında gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Sındırgı Belediyesi'nin destekleri ile yapılan "Kültürel Miras dahilinde Sındırgı'daki Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Mesleklerin Belirlenmesi" başlıklı projenin ürünü olan bu kitap, iki yılı bulan bir çalışma sürecinin sonunda ortaya çıktı. 2019-2021 yılları arsında Sındırgı ilçe merkezi ve köylerinde mesleğini devam ettiren ya da yakın zamanda bırakmak zorunda kalan 20 geleneksel meslek ustası ile görüşmeler yapılmış, yapılan görüşmeler kayda alınmış ve ardından yazım sürecine girildi. Ustaların hayat hikayelerinden, zanaatlarını sürdürürken yaşadıkları zorluklara, güzelliklere kadar birçok farklı detay bu kitap arasında yer alıyor.

Doç. Dr. Ferhat Arslan öncülüğünde Dr. Öğr. Üyesi İlker Mümin Çağlar, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Gürbıyık, Doç. Dr. Murat Satıcı tarafından Sındırgı Belediyesi destekleri ile yayına hazırlanan eser zanaatkarların, esnaf ve vatandaşların katılımı ile tanıtımı gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Ferhat Aslan " Kültürel miras aslında bir toplumun geçmişi ve geleceği. Biz burada Sındırgı'nın geçmişinden geleceğinden nasıl bir vizyon sahibi olması gerektiğinden birleşik olarak böyle bir çalışma yaptık. Ustalarımız elleri dert görmesin bizleri kabul ettiler, konuşmayı kabul ettiler. Sorularımıza içtenlikle cevap verdiler. Bu süreçte bazen onlarla beraber üzüldük bazen neşelendik güldük bazen düşüncelere daldık. Acaba ne yapılabilir kendileriyle ilgili nasıl bir planlama yapılabilir bunları düşünmeye çalıştık. Ama en önemlisi de onların mirasını gelecek nesillere aktarmış olduk" dedi.

Terzi Mehmet Aslan " 1951'den beri 72 yıldır bu terzilik mesleğini yapmaktayım. Ben 51 den 60 a kadar 7 sene usta kahrı çektim. Eti senin kemiği benim para pul yok. Aylık yok. 1960 dan beri de vergi mükellefiyim. 72 yıldan beri burada terzilik yapıyorum. Bugünleri gördük mutluyuz tabi. Sevinçliyiz. Bunları bize tertipleyip düzenleyenlere Allah razı olsun diyeyim" dedi.

Çömlek ustası Yalçın Akkayalı ise "Hayırlısı inşallah iyi olur. İnşallah daha iyi olur. Ben şu ortamı gördüm çok sevindim tabi bu yaştan sonra bizim göremeyeceğimiz bir şey bu. Bu sevindirdi bizi. Başka ne diyebilirim ki sizlere. Allah razı olsun herkesten" dedi.

Mesleğini severek icra ettiğini belirten çilingir Mustafa Çevik " İşimi ve mesleğimi severek yapıyorum. Benden başka da uzman kişi yok Sındırgı' da. İşimi devamlı takdir ederek ve severek yaptığım için memnun oldum yani. Yeni icatlar elde etmek için mücadele ediyorum. Kitapta da yer aldım çok memnun oldum. Kendimle gurur duyuyorum yani" dedi.

Geçmişin geleceğe ışık tutacağını belirten ve kültürel değerlere önem veren Ekrem Yavaş " Sındırgı'da geçmişte belki o günün en popüler meslekleri olan kimisi çömlekçi kimisi semerci kimisi kıspetçi, nalbant ne varsa ama bugün kaybolmaya yüz tutmuş olan o el sanatlarını biz bir akademik çalışmayla bir kitabın içerisine topladık ve Sındırgı'nın geçmişine tarihine aslında bir ışık tuttuk. Sındırgı'nın o eski zanaatkarlarını burada bir kitapta Doç. Dr. Ferhat Aslan hocamla beraber bir çalışma yürütüldü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve Basındaki arkadaşlarımla beraber fotoğraflandırdık. O hikayeleri yazdık. ve geleceğe aslında nesilde kıymet bilir bir nesle ulaşabilmek için o hikayeleri anlatma fırsatımız oldu. Ben çok keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Bugün de o kitabın tanıtımı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'da bunun basımı konusunda da destek verdiler. Çok güzel 10 numara bir eser ortaya çıktı. Ben bütün ustalarımıza hayırlı, uzun ömürler diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Ferhat Aslan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir kültür sanat haberleri... Sındırgı zanaatkarları kitap oldu - Son Dakika

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