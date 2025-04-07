Balkan Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Balkan Tiyatro Festivali Başladı

12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' ile başladı.

07.04.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunuyla başladı.

Devlet Tiyatrolarının 11 bölgeden 28 oyuna ev sahipliği yaptığı festivalde, 10 gün boyunca 12 sahnede, 35 oyun ve toplamda 78 temsil sahnelenecek.

Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen 7 oyunla Balkan coğrafyasının kültürel derinliği ve sahne sanatlarındaki çeşitliliği tiyatroseverlere aktarılacak.

Etkinlikte ayrıca çocuk oyunları ve atölyeler de yer alacak.

"Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu sahnelendi

Festival açılışındaki "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyununda, DT Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın performansı seyircinin beğenisini kazandı.

Yönetmenliğini Tayfun Güneyer'in üstlendiği ve Gordon Greenberg ile Steve Rosen'in kaleme aldığı oyun, dekoru ve ışık tasarımı, kostümleri ve dinamik sahne performanslarıyla dikkat çekti.

"Farklı hikayelere yolculuk edeceğiz"

DT Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın evrensel diliyle buluşmak, farklı kültürlerin hikayelerine tanıklık etmek ve tiyatronun büyüsünü paylaşmak için burada olduklarını söyledi.

Bu özel festivali seyircilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başer, şöyle konuştu:

"Bu sadece sahne etkinliği değil aynı zamanda kültürlerin, duyguların ve sanat anlayışlarının kucaklaştığı büyük bir buluşmadır. Sanatçılarımızın rehberliğinde düzenlenecek atölyelerle tiyatro sevgimiz sahne dışına taşacak. Festival boyunca hep birlikte farklı hikayelere yolculuk edeceğiz. Tiyatronun o birleştirici gücünü hep birlikte hissedeceğiz. Bursa'nın tarihi dokusunda, tiyatronun büyüsünü hep birlikte deneyimlemek için perdeler açılıyor, ışıklar sahneye düşüyor ve sanat konuşmaya başlıyor. Herkesi bu büyülü dünyanın ortağı olmaya davet ediyoruz."

Programa, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, kent protokolü ve tiyatroseverler de katıldı.

Tiyatro dünyasına uzun yıllar emek veren isimleri onurlandırmak amacıyla verilen "Emek Ödülü" bu yıl Ayşe Emel Mesci'ye programda takdim edildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Kültür, Sanat, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balkan Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı
Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi
Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
Audi, Trump’ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD’ye araç teslimatını askıya aldı Audi, Trump'ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

21:57 Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
21:05 Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
19:22 Audi, Trump’ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD’ye araç teslimatını askıya aldı Audi, Trump'ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
18:27 Trump, Çin’in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
09:38 Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı
09:28 Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi
09:24 Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı
09:24 Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
09:14 Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
08:59 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
08:56 İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
08:54 Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 22:32:55. #7.13#
SON DAKİKA: Balkan Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement