Balkanlar'ın Sanatla Buluşması

İtalyan fotoğraf sanatçıları, açacakları "Doğu Avrupa ve Balkanlar" sergisi için Edirne'nin de kültürel miraslarını fotoğrafladı.

Ödüllü fotoğraf sanatçısı ve görüntü yönetmeni Roberto Strano koordinasyonunda bir araya gelen 6 kişilik ekip, İtalya'nın Torento kentinde açılacak sergi için 2019 yılında yola çıktı.

Arnavutluk'tan Türkiye'ye uzanan geniş bir coğrafyada objektiflerini tarih ve kültüre odaklayan fotoğrafçılar, Balkan ruhunu sanatla buluşturdu.

Balkanlar'ın ruhunu kadrajlarına sığdırdılar

Strano ve ekibindeki Nicoletta Marino, Giuseppe Ranno, Angelo Giampiccolo, Franco Scalia ve Salvatore Tribastone, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'de çekimler gerçekleştirdi.

Bu sanatsal keşif yolculuğunda, kentin ödüllü fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüdür de ekibe destek vererek projeye katkıda bulundu.

Osmanlı başkenti Edirne son durak

Sanatçıların son durağı ise Osmanlı'ya bir dönem başkentlik yapan Edirne oldu.

Tarihin izlerini taşıyan kadim şehirde, ekip Selimiye Camisi'nden tarihi çarşılara, Meriç Nehri kıyılarından eski Osmanlı mahallelerine kadar birçok önemli noktayı kadrajlarına taşıdı.

Mayısta Torento Uluslararası İşbirliği Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak "Doğu Avrupa ve Balkanlar" sergisi, bölgenin kültürel mirasını sanatsal bir bakış açısıyla gözler önüne serecek.

"Balkanlar'ın savaş sonrası dönemini fotoğrafladık"

Strano, fotoğraf turunun Edirne ayağında AA muhabirine, yıllardır belgesel fotoğrafçılığı yaptığını ve çeşitli ülkelerde sergiler açtığını söyledi.

Avrupa ülkelerinde de atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Strano, "Balkanlar'ın tarihine ve kültürüne yönelik bir çalışma başlattık. Balkanlar'ın savaş sonrası dönemini fotoğrafladık. Tarihi güzellikleri ölümsüzleştirdik." dedi.

"Türk halkı harika bir halk"

Strano, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Edirne'de de bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini anlattı.

Belgesel fotoğraf turunda son duraklarının Türkiye olduğunu dile getiren Strano, "Türk halkı harika bir halk ve onların dostu olmaktan gurur duyuyorum. Edirne'de de fotoğraf sanatçısı arkadaşlarım var onlara da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Strano, Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli camiler, Selimiye Meydanı, tarihi köprüler, Tunca ve Meriç nehirleri ile Olgunlaşma Enstitüsünde geleneksel el sanatları ve Roman vatandaşların yaşadığı mahalleleri fotoğrafladıklarını anlattı.

İtalya'da mayısta açacakları sergide Balkanlar ve Edirne'nin kültürünü yansıtan fotoğrafları da sergileyeceklerini anlatan Strano, sergi sonrası fotoğraflardan oluşan kitabı Türk fotoğraf sanatçılarına hediye edeceğini dile getirdi.

Marino da verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, Balkanlar'ı ve Türkiye'yi anlatan fotoğrafları sanatseverlerle buluşturacaklarını kaydetti.