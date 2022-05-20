Bandırma'da Gazapizm rüzgarı esti - Son Dakika
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Bandırma'da Gazapizm rüzgarı esti

20.05.2022 02:14

Bandırma'da Gazapizm rüzgarı esti Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener alayı ve konser düzenledi.

Bandırma'da Gazapizm rüzgarı esti

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener alayı ve konser düzenledi.

Bandırma ordu Caddesinden başlayıp Cumhuriyet Meydanında son bulan fener alayı kortejine binlerce vatandaş katıldı. Fener alayından sonra Gazapizm Cumhuriyet Meydanında muhteşem bir konser düzenledi. Cumhuriyet Meydanındaki Gazapizm konserlerine yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Çanakkale ve Balıkesir'den de gençlerin katıldığı konserde Cumhuriyet Meydanını adeta inleten Gazapizm, sevilen eserlerini ardı ardına seslendirdi. Konserin başlayacağı dakikalarda konser alanına gelen Belediye Başkanı Tolga Tosun, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gençlere hitap eden Başkan Tosun, Bandırma' yı çok sevdiğini ve Kurtuluş Savaşında önemli yere sahip olan Bandırma'dan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanlığına Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, CHP İlçe Başkanı Dr. Selim Panç, Gazapizm' in şarkılarına eşlik etti.

Bandırma'da Gazapizm rüzgarı esti
Bandırma'da Gazapizm rüzgarı esti
Bandırma'da Gazapizm rüzgarı esti
Bandırma'da Gazapizm rüzgarı esti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da Gazapizm rüzgarı esti - Son Dakika


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