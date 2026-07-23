Barışa Uzanan Eller Belgeseli Isparta\'da Gösterildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Barışa Uzanan Eller: İzi Barış, Yolu Vatan" belgeseli Isparta'da gösterildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ve Bayrak Radyo Televizyonu Kurumu (BRTK) yapımcılığında, yönetmenliğini ve araştırmasını Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in yaptığı "Barışa Uzanan Eller: İzi Barış, Yolu Vatan" belgeseli Isparta'da izleyiciyle buluştu. Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Türkiye Muharip Gaziler Derneği, BRTK, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi işbirliğiyle Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gösterime giren belgeseli Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, ITSO Başkanı Metin Çelik, gaziler ve davetliler izledi.

Programda Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan kahraman askerler için dua edildi.

Önal: "Paydaşlarımıza teşekkür ederiz"

Gösterim öncesi söz alan Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Muhammet Vural Önal, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıldönümü dolayısıyla Antalya'da tören yaptıklarını ve bu programı Isparta'da da yapmak istediklerini söyledi. Önal, "Bu gösterimle ilgili bizlere destek olan valiliğimize, belediyemize diğer paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Önal: "Sadece Türklere değil Rumlara da barış getirdi"

Belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliği yapan Doç. Dr. Muharrem Özdemir ise Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinin yalnızca 1963 ve 1974 ile sınırlı olmadığını, 1878 yılından itibaren anavatanına bağlı olarak Türklüğünden, kimliğinden, dilinden ve dininden ödün vermeden mücadelenin hem İngilizlere hem de Rumlara karşı verdiğini vurguladı. 1974 yılında oluşan düzenin sadece Türklere değil Rumlara da barış getirdiğini kaydeden Doç. Dr. Özdemir, "Tarih yalnızca yaşanmaz, anlatılmalı. Unutulan tarih başkaları tarafından kaydedilir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda bunun birçok örneğini görmekteyiz. Biz de bu mücadeleyi sadece sahada değil ekranlarda, sosyal medyada ve dijital platformlarda da vermenin mücadelesi içerisindeyiz. Biz biliyoruz ki iyi bir hikayeyi anlatmazsak, unutursak kendi adlarına başka hikayeler yazacaklar. Haklıyız ve haklı olduğumuzu anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Gülbiçer: "3 bin askeri Kıbrıs'a indirdik"

Isparta Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamit Gülbiçer de söz alarak Kıbrıs Barış Harekatı anısını anlattı. Harekata katıldığında 33 yaşında olduğuna değinen Gülbiçer, "Aynı gün 3 sorti yaptık biz. Kayseri 221 filodan uçuş teknisyeni olarak uçtum. 3 bin askeri Kayseri'den aldık Kıbrıs'a havadan indirme yaptık. Derneğimize her zaman bekleriz" şeklinde konuştu.

Vali Erin: "Kıbrıs hiçbir zaman Rum adası olmayacak"

Isparta Valisi Abdullah Erin, 20 Temmuz'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı olduğunu söyledi. Kıbrıs'ın hiçbir zaman Rum adası olmayacağını belirten Erin, "Bu söz tarih yazan, çağ açan, çağ kapatan, dünyaya nizam veren bu milletin kesin olarak söylediği bir sözdür. Kıbrıs'taki Türk halkının varlığı dönüm meselesi değil. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı yer yüzünde davasında en haklı olan halktır. Kıbrıs adası hiçbir zaman Yunan adası olmadı. Oradaki kardeşlerimizin varlığı, 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık bir mesele değil. Bunu tüm dünya biliyor. Ama hiçbir zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında durmadı dünya. Bunu görmediğimizi mi zannediyorlar. Bu bir varoluş mücadelesidir. Anadolu topraklarını savunma ve yedi düvele verdiğimiz mücadeleyle aynısını Kıbrıs'taki kardeşlerimiz ve oradaki Türk varlığı içinde vermeye hazır olduğumuzu en açık nişanesi 1974'tür. Tek çözüm yolunun eşit, egemen, iki toplum ve iki devlet, iki demokratik toplumun eşit şartlarda eşit haklara sahip olduğu bir ada yönetiminin oluşturulmasıdır. Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman bir çetecilik yapmadı. Hakkını meşru ortamda savundu. Uluslararası camiada da hep yapıcı ve hep sorunun çözümüne yönelik adım attı. Özellikle fitne başı İsrail'in ele başlığını çektiği Doğu Akdeniz'i ve Kıbrıs'ı Fransa ile birlikte yeni bir maceraya sevk edecek tutumdan uzak durmalarını temenni ediyoruz. Her şartta Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve yaşasın ilelebet kardeşlik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 3 Mehmetçiğin unutulmaz hatıralarını konu alan belgesel izlendi.

Belgesel gösterimi hediye takdimi ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.