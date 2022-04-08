Barışın sembolü 'Üçüncü Bahçe' eseri Karkamış'ta görücüye çıktı - Son Dakika

Barışın sembolü 'Üçüncü Bahçe' eseri Karkamış'ta görücüye çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Karkamış Kazısı Türk-İtalyan ekibi iş birliğinde dünyaca ünlü İtalyan Sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun Hitit ve Roma dönemine ait taşlarla oluşturduğu barışın ve birlikte yaşamın sembolü 'Üçüncü Bahçe' eseri Karkamış'ta görücüye çıktı.

Toplam 5 Antik kenti içinde barındıran nadir şehirlerden olan Gazi şehrin turizm potansiyelini artırmak ve tarihe ışık tutmak için arkeolojik kazılara devam ediliyor. Bu çerçevede Karkamış'ta yapılan kazılarda bulunan Hitit ve Roma Dönemi'ne ait tarihi taşlar, Michelangelo Pistoletto'nun güçlü görsel ve duygusal etkiye sahip 'Üçüncü Bahçe' eseriyle birleştirilerek Karkamış Arkeopark girişinde düzenlenen açılış töreniyle tarihseverlerin beğenisine sunuldu. Kentin cazibesini artıracak küresel üne sahip sanatsal eser Üçüncü Bahçe'de kullanılan taşların yer aldığı Karkamış Antik Kenti'ndeki çalışmalar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bologna Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi iş birliğinde yürütülüyor.

"Dünya barışı için üçüncü bahçelere ihtiyaç var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Karkamış'ın herhangi bir ilçe olmadığını insanlık tarihine ev sahipliği yapmasından dolayı büyük önem taşıdığını söyledi. Dünya barışı için "Üçüncü Bahçelere" ihtiyaç olduğunu ifade eden Şahin, "Üçüncü Bahçe'de küresel bir vizyon ve bireysel sorumluluk var. Aslında hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Dünyada barış istiyoruz. Kardeşlik ve sevgi istiyoruz. 'Barış kalpte başlar' diyor Hz. Mevlana. Bu coğrafyanın yemeği de kültürü de acılı. Artık biz bu coğrafyada acı beklemiyoruz. Burada Üçüncü Bahçe eserine konu olan bu taşların barışı inşa ederek kalıcı hale getirmesini istiyoruz. Biz geleceğe köprüyüz. Geçmişten aldığımız bu tarihi antik kenti geleceğe taşımak istiyoruz. Geleceğe taşırken de torunlarımıza daha güzel bir dünya bırakmak istiyoruz. İşte bireysel sorumluluk budur. Bir birey olarak hem tarihe hem geçmişe karşı sorumluyuz" dedi.

Şahin, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Karkamış'ın ülke ve dünya tarihi için önemli olduğunu dile getirerek, "Antik kentlerin en güzel eserleri bu bölgeden çıkıyor. Aynı zamanda çok stratejik bir yer. Bütün medeniyetler bu bölgede güçlü olmak istiyor. Göçün, savaşların ve gücün merkezi. İnsanlık tarihini, Pistoletto'nun eseriyle birleştirilen Hitit ve Roma dönemine ait bu taşlarda görebiliyorsunuz. Bugün bu taşlar sanatla bütünleşti. Hakikaten önemli bir çalışma için yine Gaziantep Modeli ile bir aradayız. Üniversiteler ve akademik güç ile yerel yönetimler bir arada" ifadelerini kullandı.

Pistoletto, Üçüncü Bahçe eserinin hikayesini anlattı

Törene canlı bağlantıyla katılarak Başkan Fatma Şahin'e ve katılımcılara eserin hikayesini anlatan Pistoletto ise eski insanların hayatta kalmak için ilk karşılaştıkları yaşam alanının çöl olduğunun altını çizerek, "Bu çölden ve öldürücü sıcaktan korunmak için insanlar kendilerini çemberler içine alarak korumaya çalıştı. Tabi ki insanoğlu hayatta kalmak için öldürücü doğadaki kendi yaşamına dokunacak varlıkları da çember içine aldı. Yapay dünyanın yani insanın doğadan kopararak oluşturduğu dünyanın kökeninde olan şey bu. Doğada ilk oluşturulan bahçeden sonra, dünya üzerinde müdahale ile yapay olarak oluşturulan çember aslında cennet bahçesinden dünyada bir bahçe oluşturmaya giden insanın müdahalesidir. Temelinde koruma amacı taşıyan bu çember insanın müdahalesiyle başta zararı yokken günümüzde muazzam şekilde büyümekte. İnsanoğlunun oluşturduğu bu çember, artık zarar vermeye başlamıştır. Böylelikle denge bozulmuştur" şeklinde konuştu.

Birinci Bahçe'nin insanoğlunun kendini güvence altına alması için koruma amaçlı oluşturulduğunu anlatan Pistoletto, "Daha sonra insanoğlu müdahalesi ile oluşturulan ikinci bahçe ile birinci bahçe arasında çatışma meydana gelmiştir. Üçüncü bahçede bu çatışma dolayısıyla meydana getirildi. Amaç, ilk iki bahçenin uyumsuzluklarını ve benzerliklerini bir araya getirerek birleştirici bir nitelik taşımak. Dünyanın dört bir yanında birlikteliği ve barışı anlatan Üçüncü Bahçe sembolü, dünya üzerinde yayılması bizler için büyük bir mutluluk ve heyecan verici. Özellikle böyle bir fırsatı Karkamış'ta bizlere verdiği için Başkan Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Eser Elçisi Evangelisti: "Pistoletto'nun dünya çapında birçok ödülü var"

Sanat tarihçisi ve eser elçisi Silvia Evangelisti, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Pistoletto'nun dünya çapında birçok ödülü var. Dünya çapında bir sanatçı. Japonya'da aldığı ödül de Nobel ödülleriyle karşılaştırılabilecek güçte bir ödül. Üçüncü Bahçe eserinin en tanınmış olanı Birleşmiş Milletler Ofisi bahçesinde bütün ülkelerden elde edilen taşlarla yapıldı. Bu yönüyle Karkamış'taki eserle benzerlik taşıyor. Çünkü Roma ve Hitit dönemine ait taşlar aynı zamanda Türkiye'nin 81 ilinden izler taşıyor. Umuyorum ki bu eser sürdürülebilirliğin, barışın ve birlikte yaşamanın sembolü olur" dedi.

Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti, çok güzel bir açılış töreninde bir araya geldiklerini ifade ederek, "Türk-İtalyan kazı ekibi iş birliği çalışmalarıyla Gaziantep'te çok önemli işlere imza atmayı sürdürüyor. Bugün de törenle tarih severlerin beğenisine sunulacak 'Üçüncü Bahçe' sembolünün açılışını yapıyoruz. Pistoletto, Karkamış'ta elde edilen bulguların Üçüncü Bahçe adlı sanat eseri formuyla birleşmesini sağladı. Türkiye benim ikinci vatanım. Çünkü, Gaziantep'ten fahri hemşerilik unvanı aldım" şeklinde konuştu.

Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin mesajını okuyan İtalya Fahri Konsolosu Mehpare Şayan Kileci de, "Açılış törenine şahsen katılamadığım için üzgünüm. Ama şu anda bakanlığımızın önemli bir ziyareti dolayısıyla İstanbul'dayım. İtalya Dışişleri Bakanlığı ve kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla uzmanlar tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen 16 arkeolojik, görevi nedeniyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ise bu güzel eseri Karkamış'a kazandıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Karkamış Kazısı Türk-İtalyan ekibine ve diğer paydaşlara teşekkür etti.

Açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicol Marchetti, İtalya Fahri Konsolosu Mehpare Şayan Kileci, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Kaymakamı Göksu Bayram, Türk-İtalyan Karkamış kazı ekibi ve akademisyenler bulundu.