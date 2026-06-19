Başkan Görgel: "UNESCO Dünya Edebiyat Şehri ünvanını hak etmiş olmak, bizim açımızdan yeni bir durak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "UNESCO Dünya Edebiyat Şehri ünvanını hak etmiş olmak, bizim açımızdan yeni bir durak. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek'ten Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Şehirler Ağı'na "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescilledi. Kahramanmaraş'ın elde ettiği bu başarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde İbrahim Sadri ve Fulya Kalfa'nın sunumu ile düzenlenen "UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş Uluslararası Tanıtım Toplantısı" ile taçlandırıldı.

Konuşmasına Kahramanmaraş'ın köklü bir edebiyat geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bu mirasın yüzyıllar boyunca yaşayan güçlü bir kültürel hikayeye dönüştüğünü ifade etti. Şehrin uzun yıllardır "Türkiye'nin Edebiyat Şehri" olarak anıldığını belirten Başkan Görgel, UNESCO Şehirler Ağı'na kabul edilmesiyle birlikte Kahramanmaraş'ın artık "Dünya Edebiyat Şehri" kimliğini de kazandığını söyledi. Görgel, Sümbülzade Vehbi'den Necip Fazıl Kısakürek'e, Nuri Pakdil'den Cahit Zarifoğlu'na kadar birçok önemli edebiyatçının mirasının bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş'ta kültür ve edebiyat hayatını canlı tutmak amacıyla çok sayıda edebiyat dergisine destek verildiğini, Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri ile Kitap Fuarı'nın her geçen yıl büyüyerek şehrin kültürel kimliğini güçlendirdiğini söyleyen Görgel, "UNESCO Dünya Edebiyat Şehri kimliğimize yakışır yeni müze, kütüphane ve kültür merkezi projelerini Kültür ve Turizm Bakanlığımızla iş birliği içinde hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Edebiyat ve sanat sokakları ile yeni nesil kültür alanlarını şehrimize kazandırarak Kahramanmaraş'ı UNESCO Şehirler Ağı'nın örnek şehirlerinden biri haline getireceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen iş birliklerine de değinen Görgel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi başta olmak üzere önemli kültürel projelerin yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Yeni müzeler, kütüphaneler, kültür merkezleri, edebiyat ve sanat sokakları gibi projelerle Kahramanmaraş'ın dünya edebiyat şehri kimliğine yakışır bir vizyon ortaya koyacağını ifade eden Büyüklenir Belediye Başkanı Görgel, Kahramanmaraş'ın Edinburgh, Barcelona, Bağdat, Beyrut, Prag, Dublin, Manchester, Lyon ve Taif gibi dünya edebiyat şehirleri arasındaki yerini aldığını söyledi. UNESCO Şehirler Ağı üyeliğinin hem Kahramanmaraş hem de Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Görgel, "UNESCO Şehirler Ağı üyelik yolculuğumuzda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; devletimizin her kademesinde bize destek veren herkese müteşekkirim. 6 Şubat depreminin ardından Yeni Kahramanmaraş diyerek çıktığımız yolda, UNESCO Edebiyat Şehri unvanını hak etmiş olmak, bizim açımızdan yeni bir durak. UNESCO Şehirler Ağı üyeliği şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Programda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Kahramanmaraş'ın, edebiyat şehri olarak UNESCO Şehirler Ağı'na kabulünde emeği geçen herkesi ve bu kültür mirasını omuzlayıp yaşatan sevgili Kahramanmaraşlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başkanımız Sayın Fırat Görgel'in şahsında ödül organizasyonlarından yarışma ve yayınlara, farklı etkinliklerle Kahramanmaraş'ımızın kalem ve kelamdaki büyük mirasına sahip çıkan Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bu özel başarı şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş, yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanları ile milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu unvan, sadece şehrimizin değil aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel birikiminin uluslararası anlamda tescili anlamını taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehirlerimizin tarihi ve kültürel mirası dünyaya tanıtmayı, kültür ve sanat alanında işbirliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Kahramanmaraş'ın bu başarısında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Türk edebiyatının en önemli dergileri arasında yer alan, Yedi Güzel Adam'ın en önemli eseri Hamle Dergisi'nin röprodüksiyon tablosu hediye etti. - KAHRAMANMARAŞ