Başkent'te 6 ülkenin halk dansları topluluğundan unutulmaz gösteri - Son Dakika
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Başkent'te 6 ülkenin halk dansları topluluğundan unutulmaz gösteri

14.10.2022 15:36

Başkent'te 6 ülkenin halk dansları topluluğundan unutulmaz gösteri Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen Uluslararası Başkent Ankara Haftası Şenliği'nde Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, İran ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri ile Ankara seymenleri ve bacıerenleri renkli...

Başkent'te 6 ülkenin halk dansları topluluğundan unutulmaz gösteri

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen Uluslararası Başkent Ankara Haftası Şenliği'nde Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, İran ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri ile Ankara seymenleri ve bacıerenleri renkli gösteriler sundu.

"5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası Şenliği" çerçevesinde Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Haymana Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, İran ve Bulgaristan'dan gelen kardeş halk oyunları ve dans toplulukları ile Ankara seymenleri ve bacıerenleri kendi yöresel halk oyunlarını sergiledi. Gösteriden önce kısa bir Haymana turu yapan konuk ekiplere ilçenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi verildi. Haymana Belediyesi'ni de ziyaret eden konuk ekipler, Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Haymana Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kırgızistan ekibi Başkan Turgut'a yöresel ekmeklerinden ikram etti.

"Yurt dışından gelen kardeş topluluklarımızın ekiplerini ağırlamaktan mutluyuz"

Gösteriler öncesi bir konuşma yapan Başkan Turgut, böyle bir etkinlik Haymana'da gerçekleştiği için mutluluk duyduğunu belirterek, "Sevgili misafirlerimiz de burada olduğu için onlara minnettarız. Biz kardeşiz, biz biriz. Bugün belediyemizi de ziyaret ettiler. Heyet halinde orada oturduk sohbet ettik. Geleneksel ekmeklerinden ikram ettiler sevginin, bereketin sembolü olarak" ifadelerini kullandı.

Başkan Turgut, konuşmasının sonunda yurt dışından Haymana'ya gelen herkesi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan konuk ekipler ile Ankara seymenleri ve bacıerenleri sergiledikleri gösterilerle Haymanalılara eğlenceli anlar yaşattı. Gösterilerin ardından dünyanın çeşitli yerlerinden gelen halk oyunları ekiplerine teşekkür plaketi sunuldu.

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Kırgızistan, Haymana, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkent'te 6 ülkenin halk dansları topluluğundan unutulmaz gösteri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te 6 ülkenin halk dansları topluluğundan unutulmaz gösteri - Son Dakika
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