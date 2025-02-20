Bayburt'ta Kadının Gücü Buz Heykellerle Sergilendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bayburt'ta Kadının Gücü Buz Heykellerle Sergilendi

Bayburt'ta 'Buz ve Nakış' etkinliği ile kadınların üretkenliği ve dayanıklılığı sanatsal bir dille gösterildi.

20.02.2025 20:01
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Bayburt'ta kadının gücüne 'Buz ve Nakış' etkinliğiyle dikkat çekildi

BAYBURT - 'Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi' projesi kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Kavukçu'nun gerçekleştirdiği özgün performansla, kadının gücüne dikkat çekildi. Buz heykeller aracılığıyla kadının üretkenliği ve dayanıklılığını görselleştiren sanatsal proje, kış mevsiminin doğal döngüsüyle bütünleşti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu'nun, 'Buz ve Nakış: Bayburt'ta Kadın Gücünün Sanatsal Yansıması' isimli özgün performansı, Bayburt'un karlı tepelerinde hayat buldu. Etkinlik, doğanın zorlu şartlarında bile üretmeye devam eden Anadolu kadınının gücünü simgeledi. Çağdaş sanatın doğayla buluştuğu bu projede, buzun şeffaflığı ve nakışı, kadının gücünü, zarafetini ön plana çıkardı. Prof. Dr. Kavukçu, doğanın en sert halini sanatsal bir dile dönüştürürken, kadının üretkenliğini ve dayanıklılığını buz heykeller aracılığıyla görselleştirdi.

"Sanat bir yaşam biçimine dönmeli" diyerek konuşan Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, "Doğayla kurulan ilişki bir ikna sürecidir. Bu projede biz doğayı ikna ediyoruz. 'Gel beraber çalışalım' diyoruz. Bu, insan ve doğa arasında derinlikli bir iletişim boyutudur. Burada sadece insandan insana değil, doğadan insana uzanan bir diyalog var" dedi.

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise, projenin özgünlüğünü, "Buzun şeffaflığı ile nakış, kadına ne kadar da yakışıyor. Bizim nakış kültürümüz hep kadından gelir. Bu projede buz, tıpkı kadınlarımız gibi hem dayanıklılığın hem de inceliğin temsilcisi oluyor. Gelin, Bayburtlu kadınlarımızın ekonomik bağımsızlık yolculuğuna ortak olun. Gelin, geleneksel el sanatlarımızı dünyaya açalım. Gelin, bu toprakların hikayesini birlikte yazalım" sözleriyle dile getirdi.

Proje çerçevesinde kuşlara yönelik beslenme alanları oluşturularak doğal yaşamla sanatsal üretimin iç içe geçmesi hedeflendi. Kuşları da sanatın bir parçası haline getirmek istediklerini belirten Kavukçu, "Kuşlar doğanın önemli unsurlarından biri. Gökyüzünü ve yeryüzünü aynı doğallıkla kullanıyorlar. Bu projede kuşları da sanatın bir parçası haline getirmek istedik. Onların bu mekanla kuracakları ilişki, aslında doğa ve insan arasındaki uyumun da bir göstergesi olacak" ifadelerini kullandı. Projenin, zorlu hava şartlarında bile tutkuyla üreten kadınların kararlılığının bir yansıması olduğunu savunan Kavukçu, "Bu proje, zorlu hava şartlarında bile tutkuyla üreten kadınlarımızın kararlılığının bir yansıması. Kar altında açan kardelen misali, her bir eserimiz umudun ve direncin simgesi haline geliyor. Soğuk rüzgarlar eserken bile ellerimiz durmadan çalışıyor, çünkü sanatın sıcaklığı içimizi ısıtıyor. Üretirken zamanı unutuyoruz, mevsimlerin ötesine geçiyoruz. Bu deneyim, sanatın dönüştürücü gücünün en somut göstergelerinden biri. Her bir motif aslında kadınlarımızın yaşama ve üretime olan inancının izlerini taşıyor" diyerek konuştu.

Proje basın tanıtımına Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'ta Kadının Gücü Buz Heykellerle Sergilendi - Son Dakika

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