Bayburt'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında atlı cirit heyecanı yaşandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce cirit sahasında düzenlenen gösteriye, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Türklerin yüzyıllardır oynadıkları ciridi icra eden sporcular, gösteriler sırasında yaptıkları zor hareketler ve cirit atabilmek için verdikleri uğraş ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Müsabakanın ardından konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Turizm Haftası etkinliklerinin kentte dolu dolu geçtiğini belirterek, bu kapsamda cirit gösterisi düzenlediklerini söyledi.
Türk dünyasının vazgeçilmezi ata sporu ciridin kentte yüzyıllardır yaşatıldığını vurgulayan Kurtoğlu, "Bayburt'un bir değeri olarak cirit her zaman ilimize renk katıyor. Dede Korkut yurdu Bayburt için ciridin çok ayrı bir önemi var. Bu coğrafyada eskiden her evde bir at vardı ve ata binme konusunda üstün kabiliyeti olan gençler yetişmiştir. Şu anda da kulüplerimiz tarafından bu spor yaşatılmakta ve vatandaşlarımız da ilgi göstermektedir." diye konuştu.
Gösteriyi izleyen İlhan Dursun ise hemen her hafta cirit sahasında müsabakalar olduğunu, vatandaşların da büyük ilgiyle bu karşılaşmaları izlediğini ifade etti.
Bayburt'ta bu sporun en güzel şekilde devam ettiğini belirten Dursun, "Genç yaşlı herkes bu sporu takip ediyor. Bu sporu ilimizde yaşatan ve gelişmesine katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.
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